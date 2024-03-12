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不想推敲保母動機　呂秋遠：更難接受「最大兒福機構」沒發現

▲▼ 惡保母姊妹虐死1歲男童，照片曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲惡保母姊妹虐死1歲男童。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市1歲10月大的男童遭非人虐待，不到3個月驟逝。對此，呂秋遠律師就在臉書指出，這次事件，他難以理解的問題，在於兒童福利聯盟聲稱，每個月都有指派社工前往訪視，「我不想去推敲為何保母會下這樣的毒手，但無論如何，我們都沒辦法接受，訪視機構竟然可以忽視這麼長期且殘酷的虐待。」

呂秋遠12日在臉書表示，兒童福利聯盟聲稱，每個月都有指派社工前往訪視，從九月開始，一個月至少一次，直到十二月因為另一位托育兒童生病而改期，豈料十二月底就發生狀況。

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他認為，兒福聯盟在選擇保母時，可能因為先前的合作經驗還行，加上對方有合格證照，又沒有虐童的紀錄，因此把這個孩子交給她，「但是，每個月至少一次的訪視，訪視的流程是什麼？這麼長期且明顯的外傷，為何在訪視過程中完全沒有發現？」

呂秋遠指出，福利機構如果錢不夠，可以講；人不夠，可以檢討，「但是兒福聯盟已經是全國最大的兒童福利機構，如果連基本的訪視都可以如此，我們很難想像，其他更欠缺經費的訪視會出現多少問題。」

他不想推敲保母為何下毒手，但無論如何，沒辦法接受訪視機構忽視這種虐待，所以在兒福聯盟可以提供進一步的詳細訪視過程與方式之前，很難接受其他說詞與結果。不過，呂秋遠最後也喊話，「請不要因此就不再捐款給其他的社會福利機構，大多數社工，需要的是更多的支持，而不是抹殺所有社工為社會安全網所作的努力。」

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