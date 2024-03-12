濫用禁藥隆乳害慘11女！駐汶萊大使史亞平丈夫遭判刑131月定讞

▲最高法院將醫師郝治華判刑定讞，將由檢方聲請定應執行刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

外交部駐汶萊代表史亞平，丈夫是台中「優健萌葳診所」負責醫師郝治華。郝男於2001年起，使用含有致癌物的禁藥「KOSMOGEL」為11名女病患隆乳，造成被害人乳房出現硬塊病變。最高法院審理後，將郝男合計加總判刑10年11月，將由檢方聲請定應執行刑。

判決指出，郝男僅有耳鼻喉科醫師證照，但卻自2001年起，使用含致癌物質聚丙烯醯胺（polyacrylamide）的禁藥KOSMOGEL為11名女性隆乳，郝男對眾人宣稱是注射玻尿酸、長效型玻尿酸等等，不須開刀，但注射藥物1c.c.要價1000元，每人收取25至50萬元不等。但11人隆乳後卻出現硬塊和病變，經化驗後，證實是丙烯醯胺所造成。

檢調單位獲報後進行清查，發現郝男自2001年起，就從德國進口特定藥物，並以各種藉口，陸續使用在病患身上。因此檢方依照違反《藥事法》、「詐欺」等罪，對郝男等人提起公訴。

一審台中地院審理後，將郝男判刑9年5月，其中4年4月不得易科罰金、不得易服社會勞動，必須入監服刑。上訴二審後，台中高分院將他改判刑3年6月，其中2年9月得易科罰金；但重罪部分的「輸入與販賣禁藥罪」則改判無罪。

案經撤銷發回，台中高分院更一審改認定郝男成立28個「輸入禁藥罪」，分別量處3月到10月不等刑期，均不得易科罰金，合計刑期加總為10年11月。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，郝男必須入監服刑，而檢方也會向法院聲請定應執行刑，確定郝男應服的刑期。