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社會 社會焦點 保障人權

遭狼父性侵5次！她求情「給爸爸自新機會」　最終判決出爐

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲桃園狼父性侵女兒得逞，女兒為了家庭經濟的關係，還向法院求情，請求給父親一個機會。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市泥水工阿博（化名）對未成年女兒下手，5度逼迫女兒口交得逞。阿博被逮起訴後，一審認定他逞慾24次，因此重判12年。上訴二審後，女兒因為阿博為家中經濟支柱，若入獄家中將陷入困境，因此向法官求情，希望給阿博自新機會，二審因此判刑6年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

判決指出，阿博在女兒就讀國中3年級之際，趁著洗澡過後，在浴室或房間內，5次強押女兒頭部，逼迫口交得逞，每次時間約5分鐘。女兒隱忍多年後終於爆發，全案進入案件偵審程序。

檢方根據女兒在地檢署的供詞：「總共發生幾次我算不出來，因為太多次了」、「1個禮拜至少會有1次」、「大概半年」，因此認定阿博性侵24次，提起公訴。一審法院審理後，也採信檢方舉證，依照24個「家暴加重妨害性自主罪」，將阿博判處重刑12年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，阿博僅坦承對女兒性侵2次，但高院調查後，發現被害人在桃園市府社工人員第一次針對本案訪視時，對社工員說被侵害5次；但到了檢方偵查時，又改成半年內每週一次；甚至到了一審，又變成寒假期間內完全沒有性侵。

高院認為被害人顯然因為遭到偵查、審理一再訊問之壓力下，陳述呈現歧異。基於「案重初供」的理由，高院決定採信被害人第一次說出的性侵5次。此外，被害人知道父親為家中經濟支柱，倘若父親入獄後，家中恐將陷入困頓，因此當庭向法官求情，希望給予阿博自新的機會，高院因此酌減，改判阿博有期徒刑6年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

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