展望來年更向前！更保「各分會主任委員聘任典禮」

▲臺灣更生保護會「各分會主任委員聘任典禮」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」各分會主委任期於去年底屆滿，依照規定，新任主委由各地檢署推薦人選，交由總會聘任。更保總會於2月底舉行「各分會主任委員聘任典禮」，期盼新的一年能給更保各分會帶來新氣象。

各分會推薦主委後，而續任的主委共有台北等17分會，苗栗、南投及澎湖分會則推薦新任人選繼任。為昭慎重，更保總會於2月21日上午10時在臺灣高等檢察署博愛講堂舉辦「113年新聘主任委員頒贈聘書典禮」。

更生保護會董事長、及臺灣高等檢察署檢察長張斗輝致詞時表示，各分會主任委員都是經過各地地檢署檢察長推薦，並且願意承擔這個責任重大的工作，首先表達敬佩與感謝之意。

▲更生保護會董事長及臺灣高等檢察署檢察長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）



他指出，更生保護會提供的服務對象，大約有半數以上是毒品案件，為了協助毒品施用者復歸社會，有效降低毒品再犯率，前年8月行政院核定「毒品施用者再犯防止推進計畫」，在更生保護中的復歸社會整合服務，如增加租屋補助等多元居住服務、提升雇主僱用意願及就業穩定、心理諮商、戒癮安置、推動家庭支持與復歸服務、建立多元問題個案在地服務資源網絡等，均是更生保護會的業務重點。去年度總計服務6,821位毒品更生人，給予實質協助與關懷。

此外，張斗輝也指出，更保服務案件量人力比為1：113，考量更生保護會未來可能被定位為毒品業務主責單位，更保將持續向法務部提出增補毒品個案管理師人力需求，俾因應未來服務量能持續擴大，深化服務品質。另明年將迎接更保80週年慶，今年將會提前規劃相關活動，保護司共同成立工作小組，進行討論與規劃相關事宜。明年第一場活動更生年貨大街將更突顯更生保護會的主體性及精神，增強宣傳與融入技訓、戒毒團體等一系列主題，並邀請相關部會長官參與指導，屆時請各位主委共襄盛舉。