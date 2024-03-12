再起底！惡保母曾在托兒所工作　8年前「求賣大量二手教具」

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹凌虐致死，引來網友憤怒起底，狂挖兩人照片、資料，就有網友翻出姊姊曾分享反廢死粉專「憤怒！支持殺害兒童者處唯一死刑」。另外，也有人發現，劉姊的自介顯示曾在某托兒所工作，如今卻爆出虐童，令人不勝唏噓。

姊姊的臉書簡介顯示，她曾在某托兒所工作，翻找塗鴉牆貼文，還會發現她在2016年底要賣掉大量二手教具，包括童書、樂器等等。當時有親友好奇詢問，「妳家開幼稚園啊？」劉姊還回覆「曾經」，但因為回答不完整，不確定是不是曾開幼兒園。

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不過，就有網友一想到劉姊若真的曾開幼兒園，不禁直呼，「曾經開幼兒園還拔小朋友的指甲啊？」「還好關門了，不然是大熔爐？」「嚇死人，還開過幼兒園？」「有人在這家幼兒園被她帶過的嗎？」

▲▼劉姊曾在托兒所工作（上）。2016年底要賣大量教具（下）。（圖／翻攝劉姊臉書）

另外，有網友翻出她過往的PO文，發現劉姊曾分享反廢死粉專「憤怒！支持殺害兒童者處唯一死刑」，對比她惡魔般的虐童手段，顯得相當諷刺。網友們見狀忍不住洗版，「8年前的妳還記得嗎？」「她都想要死刑了，請法官成全她」。