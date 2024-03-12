175男增高手術「1年長10cm」不滿意　砸215萬2度手術：目標破190

▲雨果不滿意術後身高，決定再動一次手術。（圖／Limbplastx Institute）



記者王佩翊／編譯

美國一名男子因不滿意自己的身高，於是尋求醫療幫助，並接受增高手術，讓他成功長高10公分。儘管這個艱難的手術讓他面臨肌肉萎縮，導致他必須重新學習走路，但他仍然不後悔。不過由於他還想長更高，因此已經準備好接受第二次手術，希望可以儘早長到他的目標身高。

根據《紐約郵報》報導，雨果（Hugo Ramirez）原本身高只有175公分，對於身高不甚滿意的他，2023年初前往診所尋求醫療幫助，並嘗試接受由醫師德比帕沙德（Kevin Debiparshad）所推出的「腿部延長」新技術，希望能夠「涅槃重生」。

▲該手術會將器械插入骨頭，並強制拉長。（圖／Limbplastx Institute）



在經歷痛苦的腿部增長手術後，雨果成功長高10公分，來到185公分。儘管如此，他仍然不滿意自己的身高，並準備好8萬美元（約新台幣251萬元）進行第二次手術，希望最終能夠長到193公分。

他直言，「當你身高只有175公分時，你仍需要努力奮鬥才可以獲得他人尊重。」不過他也不諱言增高手術的確必須付出很多代價，他不只要透過縮胃手術將體重從97公斤減至89公斤，在手術後，更要重新學習走路，並進行長時間的復健。

主刀醫師德比帕沙德表示，增高手術最痛苦的後遺症就是肌肉萎縮，因此病患必須重新學習走路。德比帕沙德替病患操刀增高手術多年，術後最高可以長高15公分。

手術方法為將器械插進腿部的上肢與下肢交接處的骨頭，再讓患者透過遙控器控制，逐漸拉伸腿骨，達到長高效果。德比帕沙德病患來自世界各地，連南美洲與歐洲都有人慕名前來。