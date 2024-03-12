波音吹哨人「作證前」離奇舉槍自戕　曾踢爆偷用瑕疵零件

▲波音吹哨人巴內特（John Barnett）被發現自戕身亡。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

波音前員工、吹哨人巴內特（John Barnett）2019年踢爆，波音飛機生產流程出現重大瑕疵，至今仍在跟前東家打官司。他原本預計9日提供進一步證詞，卻遲遲沒有現身，最終被發現陳屍車上，已經舉槍自戕。

BBC、福斯等外媒報導，查爾斯頓郡（Charleston County）警方與法醫11日證實，62歲的巴內特3月9日死於「自我傷害」的傷勢，當局正在進行調查。波音則發布聲明表示，「我們對於巴內特先生的去世感到悲傷，我們的心與他的親友同在。」

巴內特在波音工作32年，直到2017年因為健康因素退休。2010年起，他被調派到南卡州查爾斯頓的新工廠，擔任品管部門經理，該廠主要生產用於長途航線的787夢幻客機（787 Dreamliner），但才上任不久，就向管理層提出生產方面的擔憂，公司卻未採取任何行動。

▲波音787夢幻客機。（圖／路透）

巴內特2019年公開爆料，波音為了趕進度、打造新飛機，組裝過程太過倉促，進而損害安全性。工人們備受壓力，刻意把不符合標準、甚至從廢料箱撿回來的零件，安裝到正在打造的飛機上，以免生產延誤。此外，他們也未遵守追蹤零件的工作流程，導致有缺陷的零件丟失。

巴內特還透露，根據檢測數據，787夢幻客機的緊急氧氣系統，故障率高達25%，可能意味著真的發生事故時，1/4的氧氣面罩都無法使用。

儘管波音持續否認上述說法，美國聯邦航空總署（FAA）2017年一次審查，卻支持了巴內特的部分擔憂，該署確認工廠至少53個「不合格」零件下落不明。波音被下令採取補救措施，之後還在2017年承認「發現一些從供應商那裡收到的氧氣瓶未被正確部署。」

巴內特退休後，與波音展開漫長的法律訴訟。他指控，因為自己提出問題，而遭前東家詆毀人格、阻撓事業。巴內特生前最後一段時間，仍在南卡州查爾斯頓郡，進行與案件相關的法律訊問，並且提供相關證據。

此案發生之際，波音與主要供應商Spirit AeroSystems正在接受嚴格審查。今年1初，阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機艙門高空掉落，此後接連發生多起零件事故，經過FAA為期6周的稽核後確認，「波音在製造過程管控、零件處理和存儲、產品控制方面有違規問題。」