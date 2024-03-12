加碼31億供台灣軍援！　拜登2025提227兆元總預算

▲拜登政府提2025財政年度預算案。（圖／路透）





記者張靖榕／綜合外電報導

白宮今天公布2025財政年度預算案，重點包括增進美國在全球的嚇阻力，因應主要對手中國帶來的挑戰。國務院將去年首度對台進行的「外國軍事融資」方案，從8000萬美元加碼成1億美元，提出協助台灣強化嚇阻力，維持台海和平穩定，總預算規模則達到逾7兆美元。

根據美國國務院的新聞稿，2025財政年度預算案將提供資源，供國務院和美國國際開發總署（USAID）擴大與國際夥伴的合作，深化關係。

在台灣方面，國務院請求編列1億美元（約新台幣31.4億元），持續投資於增強台灣安全的計畫，其中也包括透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）方式，向台灣提供軍援的方案，加強台灣的嚇阻能力，維持台灣海峽的和平與穩定。

美國總統拜登（Joe Biden）去年8月提出將提供台灣8000萬美元（約新台幣25.1億元）外國軍事融資的方案，並在11月簽署，是美國首度透過軍事融資貸款提供台灣軍援。

白宮公布的2025財政年度預算案總額7.26兆美元（約新台幣227.8兆元），比前一年預算增加4.6%，重點包括為住房、醫療保健、託兒制定新的計劃；為家庭提供稅收減免、降低醫療成本、縮小赤字，並對富人和企業增加徵稅，國防預算則增加1%至8950億美元。