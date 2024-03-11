快訊／康橋校車撞牆畫面曝光！載25生隧道「旋轉360度」恐怖翻車

記者黃宥寧、柯沛辰／台北報導

康橋國際學校校車11日晚間7點12分在北市文山隧道發生翻覆意外，導致車上學生及駕駛共計15人受傷送醫。稍早隧道內監視器曝光，可見校車在隧道內打滑旋轉，途中撞擊牆面，最後翻覆在道路中央，畫面怵目驚心。

根據警方調查，當時61歲林姓男司機駕駛康橋校車，車上有25名學生，不料晚間7點12分行經信義快速道路文山隧道往信義方向時，因不明原因翻覆，所幸車上25學生和駕駛均在第一時間脫困，其中15人受到輕傷。

▲康橋校車翻車15人送醫，吊車協助將校車拖離。（圖／記者黃彥傑攝）

消防局獲報後，派遣17車、42人前往馳援，並在現場成立大量傷病患檢傷站，其中5名學生送北醫、4名學生送萬芳醫院、5名學生加上司機送忠孝醫院，共送醫15人，皆意識清楚，暫無生命危險。

稍早隧道內監視器畫面曝光，從中可見校車在晚間7點12分在路面打滑，途中車頭不僅撞擊牆面，冒出一縷煙塵，還旋轉近360度，最後側翻在道路中央，所幸當時周遭並無其他車輛，否則後果不堪設想。

▲康橋校車打滑撞牆，最後翻覆在路中央。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於車頭嚴重毀損，校車翻覆後，學生及司機紛紛透過車頂逃生口逃生。對此，林姓司機向警方供稱，當時開進隧道後感覺「滑了一下，隨後整輛車就打滑側翻。另一名男學生也說，校車晃了幾下就翻車，但他沒有被嚇到。

至於詳細車禍是否如駕駛所說是打滑所致，目前案發原因仍在釐清中。

▼警消持續排除現場狀況。（圖／記者黃彥傑攝）