三寶媽騎車載孩還硬鑽！「落坑自摔」怪校車　司機衰吃肇逃官司

▲女騎士企圖從準備靠邊接學生的校車旁超車，結果自摔受傷，校車司機被依肇事逃逸起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓校車司機去年準備靠邊停車接學生的時侯，1名女騎士載著孩子想從右邊超車，結果不慎自摔，事後女騎士拿驗傷單提告，雖然女騎士坦承有看到校車打右轉燈，但堅持不願和解，因為車禍鑑定林姓司機未禮讓直行車輛，要負擔部分肇事責任，台北地檢署1日依肇事逃逸起訴林男，過失傷害部分則不起訴。

林男是新北市新店區某私立學校的校車司機，2023年10月的某天上午，他依照既定行程，在北新路上打右轉燈，並且減速靠右準備停車，後方的女騎士見校車與右方人行道之間還有空隙，想從中間穿過，沒想到因此騎到路面坑洞而自摔。

女騎士當場人車倒地，還好後載的孩子平安無事，不過受到擦傷的女騎士仍然很生氣，跑到校車車門邊，要找林姓司機理論，林姓司機認為自己沒有撞到任何人，沒做錯事，因此確認學生上車，關了車門就離開。

女騎士事後拿著驗傷單報警局提告，雖然她坦承，有看到校車打右轉燈，但仍認為林姓司機要為她的傷勢負起責任，且堅持不和解撤告，檢察官調查認為，雙方未發生碰撞，女騎士為了超車而自摔受傷，不能怪校車司機，不過因為行車事故鑑定指出，校車變換車道時，未禮讓直行車輛也有部分肇責，而林男卻沒有察看事故自顧自地開走，因此仍被起訴肇事逃逸。