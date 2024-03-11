快訊／9名學生送醫！康橋校車信義快速道翻覆　現場救援狀況曝

記者黃宥寧、黃彥傑／台北報導

校車翻覆！61歲林姓男子駕駛康橋國際學校校車今（11日）晚間7時許，於北市信義快速道路文山區文山隧道往信義方向路段，因不明原因翻覆，車頭嚴重毀損斜隧道中間，車上26名學生無人受困，9名學生受輕傷分別送往萬芳醫院、北醫，待救援的學生，也無助坐在地上等待，據現場學生表示「滑了一下就翻車」，詳細過程仍待調查釐清。

林姓駕駛表示，事故發生時「在隧道內感覺滑了一下，整輛車就側翻」；1名男學生餘悸猶存說「滑了一下就翻車」，沒有受到太大驚嚇，一旁多名學生呆坐在地上，用手機疑與家人報平安，等待接駁車，因現場拖吊車太小台，無法將翻覆校車翻正，必須等大台拖吊車，也造成後方嚴重塞車。

▲林姓駕駛向警方說明翻車情況。（圖／記者黃彥傑攝）

根據最新消息指出，共有9名學生送醫，4名送萬芳、5名送北醫，均為輕傷，消防局計出動消防車輛5輛、救護車輛7輛、指揮車2輛，人員34名，公運處已調派接駁車到現場載學生，已請教育局持續掌握學生受傷狀況。另並已通知新北教育局。

▲學生用手機向家長報平安。（圖／記者黃彥傑攝）

同時，警察局已聯絡交通大隊已調派大型拖吊車到現場，協助排除交通狀況，目前信義快速道路往信義路方向全線管制，交通局也透過交控中心CMS及台北好行與市政訂閱訊息呼籲欲從文山隧道到台北的民眾提早改道行駛。