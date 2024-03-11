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俄女嬰「鼻子發黑」掉下來！早產倖存　卻被醫師害毀容

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲女嬰疑似因為氧氣罩配戴錯誤，導致鼻頭發黑脫落。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯科斯特羅馬州（Kostroma）一名女嬰早產3個月，在接受緊急醫療照護後，才終於順利存活下來，未料卻因為醫師「戴錯氧氣罩」，導致鼻子發黑壞死，甚至直接脫落下來，徹底遭到毀容。

KP等俄媒報導，母親歐加（Olga Antipina）分娩後，被告知寶寶一切安好，只是因為早產，必須轉診至大醫院。她出院後立刻前往探視，卻發現寶寶的鼻子「黑得跟煤炭一樣」，詢問醫護還被敷衍了事，直到「其中一名醫師私下告訴我，很可能是氧氣面罩被戴錯了。」更可怕的是，鼻子發黑的部分，隨後竟然直接脫落。

歐加與丈夫向相關單位投訴，案件卻遭擱置長達4個月，還被承辦人員質疑，「你們想怎樣？孩子早產了，要感謝醫生救了你們的女兒一命。」就連醫院也反過來指控，這一切可能都是母親抽菸導致，但歐加這輩子根本沒抽過菸。

夫妻倆一心想為女兒聲張正義，四處奔波之下，案件終於移交至莫斯科，經調查證實出現醫療疏忽。不過，儘管主治醫師在接受審訊時承認錯誤，出庭時卻又不肯認帳，他堅稱自己沒有犯錯，一切都是因為女嬰的血液循環有問題。

如今，歐加夫婦帶著孩子到處求醫，小女孩被判定需要接受多次整形手術，而且還不保證成功，「沒有任何人幫助我們……困難的地方在於，鼻子就像臉上其他部位一樣，成長與改變地很快。」

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