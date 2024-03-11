快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！　柯文哲、王世堅成「結婚書約證人」

▲黃瀞瑩結婚。（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

擁有眾多男性粉絲的民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩，與劉姓男記者於2019年交往至今，11日於臉書對外公佈好消息，由黨主席柯文哲、立委王世堅成為「結婚書約上的證人」，並稱「以下留言只開放祝福，酸言酸語之流，門在右邊、慢走不送喔！」

黃瀞瑩11日下午於臉書宣布好消息，表示「KPI達標」，從素人到學姐，從幕僚到市議員，從單身到已婚，「謝謝你們一直支持著我，感謝柯文哲、王世堅願意成為我們結婚書約上的證人。以下留言只開放祝福，酸言酸語之流，門在右邊、慢走不送喔！茫茫人海曾是陌生，緣分相遇願伴餘生。」

事實上，雙方兩年前就達共識，但礙於疫情，因此延後到今年3月11日登記。知情人士表示，兩人從柯市府時期認識進而交往，一路到市議員選戰結束，選在今日步入紅毯，對於這樣結果，感到相當開心。

為何找柯文哲主席以及王世堅委員，在結婚書約上簽名？據了解，這兩位政治前輩，儘管過去爭鋒相對，背景、黨籍、立場截然不同，但卻一同見證了學姊以及劉姓記者相愛的過程。進一步了解，其實這個邀約非常地匆促，黃瀞瑩跟劉男都很怕雙方會拒絕，但還好柯文哲跟王世堅當下得知後，不僅爽快答應，還在簽完名後，送上最誠摯的祝福。