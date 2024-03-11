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詢問自由座空位「女乘客秒放下手機裝睡」！她到站見1幕傻眼

▲高鐵,高鐵公司,高鐵月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵自由座乘客佔位。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友搭乘高鐵自由座，從左營站上車，看到有一個空位，旁邊的女乘客表示位子有人坐了，但列車發動5分鐘後，位置仍是空的，於是她再次詢問，沒想到本來在滑手機的女乘客直接放下手機，閉上眼睛睡覺，列車抵達台南站，一名男子上車直接走到空位坐下，「兩人開始卿卿我我，真的是毫無公德心」。

女網友在Dcard發文，在左營站上車時，看到有個空位，旁邊的女乘客表示位置有人坐了，「當時想應該是先佔位後去放大型行李了吧」，列車發動5分鐘後，位置仍是空的，便詢問坐在走道邊的男乘客，最內側是否有人坐，男乘客表示不清楚，要詢問旁邊的女生。

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怎料，原本在滑手機的女乘客一聽，立刻放下手機，閉上眼睛進入夢鄉，原PO瞬間傻眼，「高鐵霸佔自由座車位就已經很缺德了，不但沒有要讓位的意思，聽到別人詢問還馬上裝睡，真的是沒品至極」。

原PO正準備打電話投訴，台南站就到了，一名男子上車後，直接走到空位坐下，原來女乘客是幫男友佔位，兩人便在座位上卿卿我我，傻眼直呼「毫無公德心」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「下次看到空位不要客氣就是搶下去坐，你有買票，他怕被搶票就去買對號座」、「如果是我直接走進去坐，之前搭公車也遇到一個女生幫自己男友佔位」、「裝睡超好笑，下次不用問了直接跨過去坐阿」、「我遇到這種我都沒有問能不能坐，開口都是說借過」、「我會直接坐下去欸，抱歉我白目」。

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