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高鐵攜手22家飯店祭聯票優惠　加購車票7折起　

▲▼飯店,住宿。（圖／高鐵公司）

▲高鐵攜手22家飯店推出聯票優惠，訂房加購車票7折起。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵攜手合作晶華、老爺兩知名集團旗下22家飯店，推出「高鐵飯店聯票」優惠，訂房加購4月到6月高鐵車票，最低7折起。

台灣高鐵表示，高鐵與晶華及老爺兩集團合作，分別推出「搭高鐵．環遊寶島住晶華」以及「搭高鐵．老爺樂遊季」限時優惠，即日起旅客透過晶華集團旗下13家及老爺集團旗下9家合作飯店官網訂房，加購4月至6月高鐵車票，不限車次、標準車廂對號座或商務車廂，均享7折起超值車票優惠，疏運期間維持原8折優惠。

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高鐵公司表示，「高鐵飯店聯票」限時優惠專案，結合晶華及老爺集團共22家精選合作飯店，飯店類型包括豪華星級酒店、休閒渡假飯店、高CP值商旅，地點遍及北、中、南、東；以晶華集團捷絲旅高雄中正館為例，雙人入住享升等豪華四人房含早餐每晚2999元起，加購高鐵票有機會抽中晶華集團「豪華酒店住宿券」。

▲▼飯店,住宿。（圖／高鐵公司）

▲高鐵攜手22家飯店推出聯票優惠。（圖／高鐵公司提供）

另老爺集團旗下飯店，除了享車票、房價雙重優惠外，入住指定館別加贈貴賓禮，高鐵公司舉例，以台南老爺行旅為例，專案入住精緻雙人房含早餐每晚3599元起，自備環保杯者，即可享免費回甘美式咖啡兩杯。

高鐵公司強調，活動期間於飯店官網訂房，任一專案皆可加購7折起優惠車票，交通和住宿可一次搞定。

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