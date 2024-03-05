搭高鐵「為何選擇商務車廂？」　網列2原因：你坐看看

▲哪種人會選擇商務車廂？（示意圖／記者林敬旻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人返鄉、出遊都會搭高鐵，近日就有網友表示，他一個月大約會搭高鐵2、3次，但近幾年卻沒搭過商務車廂，一般來說，會選擇商務車廂的都是哪種人？貼文曝光後，引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「會買高鐵商務艙的都是哪些人」為標題發文，提到他雖然每個月都會搭1、2次高鐵，但這幾年卻沒搭過商務車廂，因為他覺得車程不過1個多小時，一下就到了，何必多花錢？

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與此同時，原PO便好奇拋問，選擇商務車廂要多花一些錢，那是有額外享受到什麼服務嗎？

貼文曝光後，不少網友認為商務車廂真的比較舒適，「不用擠得要死根本大勝」、「舒適度無價，建議搭一次看看」、「出國帶一堆行李回來的，商務艙比較空」、「不想太擠，帶太多東西」、「商務車廂比一般車廂舒適很多，你可以坐坐看呀」、「我，想要走道沒人的車廂」。

也有網友回應，可能是因為訂不到一般車廂，「買不到一般車位的人」、「出差刷公司帳跟買不到一般位車票的人」、「有時候買不到票啊」、「買不到一般座，熱門假期想避開硬要站的人」、「買不到對號座，我會去看一下商務艙」、「買不到對號座的人」。

還有網友討論道，「半價的人跟點數多到沒地方用的人」、「很多人不差那幾百塊，何況有些是商務客」、「公費出差的」、「公司出錢的人」、「我出門很累了，坐商務艙不過分吧」。

據了解，高鐵的商務車廂有加大座位空間、頭枕、腳踏板，且還有洗手間、辦公配備、免費茶點、閱讀燈以及180度旋轉座椅。