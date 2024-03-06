清明車票今開搶！雙鐵狂銷53.4萬張　熱銷時段出爐

▲清明車票今開賣，台鐵已賣出23.4萬張車票。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

清明有4天連假，雙鐵車票今(6日)凌晨起開賣，其中高鐵截至中午已售出30萬張車票，台鐵上午9時前賣出23.4萬張，雙鐵訂票數高達53.4萬車票。

清明連假車票開搶，台鐵截至今日上午9時止，已賣出23萬4411張車票，台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，需於2日內付款或取票，逾期未取之車票，將於3月8日上午9時重新釋出。

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根據台鐵統計，截至今日上午9時，東部幹線台北往花蓮、台東方向，4月3日16時以後至4日14時以前，長途自強號僅餘零星座位，其他仍有座位；東部幹線台東、花蓮往台北方向，4月7日全天長途自強號僅餘零星座位，其他均有座位。

台鐵西部幹線，台北往高雄方向，4月3日16時以後至4日13時以前，長途自強號僅餘零星座位；高雄往台北方向，4月7日全天長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。

南迴線車票，高雄往台東4月3日長途各時段自強號尚有座位，4月4日12時以前長途自強號僅餘零星座位；台東往高雄方向，4月7日13時以後長途自強號僅餘零星座位。

台鐵提醒，4月3日、4日、6日、7日加開之實名制列車，將於3月7日零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

另高鐵清明車票今凌晨開賣，截至今天中午已售出約30萬張車票。其中4月3日上午11時40分過後的南下列車較為客滿，4月4日下午17時45分之前南下列車也熱銷較滿，另4月7日上午7時半過後北上列車也較為客滿。