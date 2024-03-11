姊弟戀生變！男趴引擎蓋女踩油門　警攔下「車上有毒」2人慘了

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一對姊弟戀生變，女友因劈腿另結新歡，男友試圖挽回，竟整個人趴在女友車子引擎蓋阻止她開車離開，轄區巡邏員警行經發現將車攔下，男友向警舉報「她身上有毒品」，經警方搜查，在車內方向盤下方找到一只用磁鐵吸附的鐵盒，裡面裝有安毒、K他命及大麻，訊後依毒品罪移送偵辦。

▲向姓男友趴在杜姓女友車子引擎蓋 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，36歲杜姓女子與29歲向姓男子是對情侶，且都有多項前科，10日中午12時許，向男發現杜女劈腿移情別戀對他提出分手，他心有不甘跑去淡水區北新路找杜女談復合，但杜女鐵了心要分手，於是開車直接離開。

不料，癡情向男不顧車子已經要駛離，整個人直接趴在引擎蓋上，企圖阻止女友離開，杜女竟不顧男友安危直接開上路；此時轄區水碓派出所員警巡邏行經，看到險象環生的狀況，立即將車攔下。

向男從引擎蓋爬起，馬上向員警舉報「她身上有毒品」，員警不敢大意，要杜女下車受檢，警方最後在車內方向盤下方，找到一只用磁鐵吸附的鐵盒，起獲毒品安非他命、K他命及大麻等物，男友身上也有安毒殘渣袋，訊後將2人依毒品罪送辦。

▲▼警方攔下後搜出毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）