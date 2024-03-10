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老婆第4胎終於生兒子！老公送錢又下跪：湊成好字了　一票酸爆

妻子第四胎終於生男生，丈夫對她下跪。（圖／翻攝速看視訊）

▲妻子第四胎終於生男生，丈夫對她下跪。（圖／翻攝速看視訊）

圖文／CTWANT

在如今社會，還是有重男輕女的觀念存在。大陸一位女子生了3胎都是女生，近日第4胎終於是男生，而丈夫竟然對她下跪。此舉遭到網友批評，老公真的愛她，就不會讓她忍痛分娩。只是為了生兒子，更有人酸，如果生女生他還會跪嗎？

綜合陸媒報導，廣東一名男子近日在抖音帳戶分享影片，標題為莎莎夫婦，宣布第四個龍子誕生。從影片中可見，妻子坐輪椅，手拿一束鮮花，老公下跪並親她，女子感動的擦眼淚。據悉，老公還給她4.3萬元，該片吸引6.7萬名粉絲按讚。

老公說，妻子將即將出院，她懷孕9個月加上待產，所有的痛苦都是她一人承擔，「這是妳第4次為我冒生命危險，謝謝妳讓我的人生更完整。三個女兒和一個兒子組成了中國的『好』字。老婆，妳辛苦了。」

網友批評丈夫。（圖／翻攝畫面）

▲網友批評丈夫。（圖／翻攝畫面）

不過，此舉引發許多網友反對，許多網友譴責丈夫，任何女人都不應該為了滿足男人對兒子的渴望，忍受生育的痛苦。也有人說，「皇位終於有了繼承人了，立即冊封為太子，賞太子母親黃金萬兩」、「兒子有那麼好？是有多大家業要繼承」、「如果他家財萬貫，是土豪，想要一個兒子繼承家務，另當別論」。

對於爭議，男子回應，老婆陪了她13年，為家庭奮鬥過4次，他下跪很正常。妻子也說，老公不是為了作秀，而是對她的犧牲感到認可。

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