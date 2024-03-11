便宜日圓掰了？　日央行考慮做出重大政策

▲據日媒9日報導，日本央行正考慮放棄已長期執行的收益率曲線控制政策。（圖／資料照）



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據日本媒體9日報導，日本央行正考慮放棄已長期執行的收益率曲線控制政策（YCC），取而代之的是預先明確政府債券的具體購買量。日本央行行長植田和男上周四（7日）表示，如果能夠實現價格目標，將考慮調整寬鬆政策。日本股市當天就出現較大調整，與此同時，美元殺跌日圓走強，反映了市場對日本央行政策正常化的下注。

據日本時事通訊社報導，日本央行正考慮做出重大政策調整，可能將於3月19日的政策會議上決定取消YCC，並結束負利率政策。所謂YCC是指通過引導10年期國債收益率維持在0%附近來實現貨幣政策的目標。根據報導，新的框架將轉而關注購買量而非收益率，新的購買策略將暫時保持月購債規模在6兆日圓（約新台幣1.28億元）的現行水準。

植田和男7日受訪時表示，「如果我們能夠實現價格目標，將考慮調整寬鬆政策。」與此同時，日本央行官員對工資增長的力度越來越有信心，這一進展支持了交易員和經濟學家的觀點，即日本央行將在3月或4月取消負利率。另有媒體報導稱，日本央行可能不會等到四月再行動，越來越多的日本央行決策者傾向於3月結束負利率，他們預計今年春季工資談判將取得強勁結果。

目前，日本央行決策者正密切關注3月13日大型企業與工會的年度薪資談判結果，以及3月15日日本勞工聯合會（Rengo）將公佈的首份調查結果，以決定何時逐步退出大規模刺激計劃。

去年底，日本央行領導層表示，退出負利率政策對日本經濟的負面影響相對較小，甚至有足夠的可能性獲得積極的結果，廣泛的家庭和企業將從工資和價格之間的良性循環中受益。該言論是當時日本央行領導層發出的最明確的信號，亦表明日本當局彼時就已經在考慮結束負利率。

日本貨幣政策的調整，可能意味著發達經濟體利率或面臨上行壓力。日本央行此次對於收益率曲線控制的放鬆推高了日債收益率，或在一定程度上吸引資金從美債等外國資產回流日本，推升其他發達國家債券收益率，進而提高全球整體利率水平與借貸成本，這也或對其他市場資產造成一定負面影響。

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