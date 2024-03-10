「保單」可強制執行！　意外釀風暴

▲最高法院大法庭認為壽險保單可執行償債，地方法院執行處和行政執行署湧進大量案件。（示意圖／CTWANT提供）

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台灣保險業蓬勃發展，投保率不斷創新高，國人平均每人持有2.6張保單，最高法院民事大法庭2022年12月9日裁定，人壽保險已繳保費的準備金可做為強制執行標的，不料引發意外風暴。裁定出爐後，各地方法院收到聲請執行人壽保單案子如雪片飛來，其中以台北地院是最嚴重受災戶，因為全台灣21家保險公司中有19家位於台北地院轄區，2023年強制執行案件達20幾萬件，較2022年增加35%，讓法院民事執行處的書記官和執行人員叫苦連天，甚至醞釀離職。

資深法官指出，法院長久以來的主流見解，就是認為保單的價值準備金不是要保人的財產，因此保險給付條件尚未構成時，保險公司當然也沒有錢付給要保人，執行機關也無權命令保險公司終止契約、償付解約金。2016年高等法院法律座談會就是採取這種見解。

上述的法院主流見解，讓政府向保險公司「討債」時有9成敗訴。不少保險業務員在兜售保險商品時，常常以「保險藏錢」的概念，吸引大眾購買。還有一些欠稅大戶不願乖乖納稅，變賣不動產、並將存款提領一空，卻透過「藏富於保險」賴帳，花大把鈔票購買人壽保險。不過這些撇步自從大法庭裁定出爐後，買保險藏錢、避稅的方式都行不通了。

▲壽險保單曾是富人藏錢避稅首選，現在成為債權人和稅捐機關鎖定執行的目標。（示意圖／CTWANT提供）

雖然最高法院大法庭見解出爐後，讓債權人多了不少討債機會，可是以前不能執行的保單，累積了幾十年的債務問題，現在一股腦全部湧入第一線法院，也就是地方法院的民事執行處，如何處理就成了地院的大問題。以台北地院來說，2023年未結案件增加了7、8成，而且情形持續惡化中。北院為此設法新增民事執行處人力，並要求各科室檢視有無多餘空間，提供新增人力使用辦公。

據了解，中華電信、台電曾因幾千元的欠費債權，就向法院主張執行保單，也有銀行和資產管理公司認為，就算保單只能扣到幾千元，也該執行，如果地院執行處認為沒有執行必要，還會聲明異議。因此曾有地院主張對執行人壽保單的金額設立門檻，例如裁定幾萬元以下的保單不能執行，不過案子抗告到高等法院，高院卻以於法無據為由駁回，顯示在修法前，由地院透過裁定的方式設立門檻，目前並不可行。

不過最高法院大法庭裁定時，要求執行法院裁量時，應審慎處理，賦與陳述意見機會，兼顧債權人、債務人及其他關係人權益，為公平合理之衡量。言下之意，希望地院應顧及被保險人的最低生活保障，並考量債權人有無濫用情形。至於如何進行執行必要性與比例原則的操作，仍有賴具體的規則，與足夠的案例才能實現。

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