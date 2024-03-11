離開職場20年　她重返職場為慢飛天使募集經費

▲蔡惠名透過勞動部推介到台南市慈光心智關懷協會擔任多元就業計畫人員，為協會慢飛天使製作的串珠、提袋與手工皂等產品進行行銷推廣與DIY課程教學，開展不一樣的職涯道路，成就人生新價值。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「工作開心又有意義」，今年48歲蔡惠名，離開職場逾20年，透過勞動部推介到台南市慈光心智關懷協會擔任多元就業計畫人員，為協會慢飛天使製作的串珠、提袋與手工皂等產品進行行銷推廣與DIY課程教學，不僅幫助協會增加營收，也募集照顧慢飛天使所需的運作經費，開展不一樣的職涯道路，成就人生新價值。

蔡惠名說，20年前她曾在工廠擔任車縫作業員，因結婚生子而辭去工作專職當家庭主婦，如今2個孩子都已長大，開始有重返職場的念頭，於是向勞動部雲嘉南分署台南就業中心求助，就服員發現蔡惠名有車縫專長，很適合到協會幫忙車縫提袋產品，於是運用多元就業計畫讓她進入協會工作，現已穩定就業近1年。



「沒想過還能再返回職場」，蔡惠名說，很感謝政府給資源、協會給機會，讓她有再次工作的動力，工作時與慢飛天使的互動中，蔡惠名培養了更多耐心與同理心，為此她還特地去上了初級教保員訓練課程，也考上街頭藝人執照，成就感十足，「這些都是工作上的額外收穫」。

協會理事長徐育仁說，為讓心智發展緩慢孩子培養專長，該協會申請多元就業計畫，以串珠作業為出發點，訓練孩子們手指靈活度，讓他們藉由學習增加成就感，也有一個培養技能的居所，他同時肯定蔡惠名的工作表現，「不僅與孩子們相處融洽，更幫協會挹注不少營收」。





雲嘉南分署長劉邦棟表示，多元就業計畫透過政府與民間團體合作，除補助人力經費外，也幫忙社區在地經營，不但提供中高齡、二度就業婦女工作機會，更協助其發展自身特色，計畫至今已補助雲嘉南區近2千個就業計畫，創造逾1.2萬個工作機會，讓更多優秀人才在社區被看見。

劉邦棟還說，勞動部近日推出「婦女再就業計畫」，只要因家庭原因退出勞動市場180天以上婦女，以「自主訓練獎勵」鼓勵自行規劃參加訓練課程，提案經審核通過後，完成訓練及辦理求職登記重回職場，就發給獎勵金最高3萬元，今年上半年受理日期至5月31日止，歡迎踴躍報名參加。

另有「再就業獎勵」，對穩定就業90天以上婦女，最高亦發給3萬元獎勵，希望助婦女順利返回職場；「工時調整獎勵」則是鼓勵雇主僱用有兼顧家庭需求的婦女，每一職缺補助雇主每月3千元，最長發給12個月，詳情洽各就業中心，或撥0800-777888。