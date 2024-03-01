　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職場必學5大溝通談話技巧　看破不點破、不逞一時之快「沉默是金」

文／Workworks職場人

「會說話的人很多，但是可以說到留口德、適可而止的，真的是少之又少」當職場人們懂得換位思考、說進別人心坎裡時，就能減少偏見、增進人脈，讓生活及工作都更順遂，本篇根據《成熟大人說話課》將帶領職場人們迅速掌握5大溝通談話技巧，快繼續看下去！

職場溝通談話技巧

1.看透不點破

[廣告]請繼續往下閱讀...

知道別人的弱點和痛處卻選擇不說，這就是種「看破不點破」的藝術，並不是勸大家任何事都要隱忍，而是要視狀況而定，如果逞一時快卻沒有好結果，那不如找機會等待水落石出，假設當職場人們選擇捍衛自己，就不必擔心與對方的關係破裂，理直氣壯地說出所以然來，讓對方無法反駁，千萬不要說了卻說不清楚，那倒不如等證據收齊再為自己扳回一城。

2.有些話，就是不能說出口

千萬別把話講絕！職場人們過去有被說過什麼難聽的話嗎？職場上不應該犯錯的，就是將人踩在腳下、說出對方天生弱點及踩對方底線的行為，職場人們下次在情緒快要失控、說出傷人的話之前，不妨先深呼吸一口氣，寧可閉上嘴巴也不要說話，因為在生氣及失控的狀況下，講出來的話都不會好聽。

3.傾聽要專心，避免一心多用

快速學會傾聽技巧！為了避免讓交談一心多用，作者在書中分享「專注、理解、不要打斷、注意身體語言、表達同理心、注意自己情緒」五大細節，當我們在傾聽別人時，應試著將注意力集中在對方身上，排除任何干擾，職場人們也可以在過程中表達一些措辭，像是「我能理解你的感受」、「我聽到你的困難是⋯」，透過表達同理心，讓對方感受到你也是支持他的。

4.話說半分滿，事做一分滿

當話說得太滿，壓力總是隨之而來！職場人們過去有遇過一些吹噓自己的人嗎？總是在眾人面前談得頭頭是道，把自己吹捧得好像無所不能，俗話說「半桶水響叮噹」就是在形容用大聲說話來掩飾自己不足的人，其實真正的自信是多少實力說多少話。作者在書中分享「話說半分滿，事做一分滿」的道理，留給自己轉寰的空間，又能盡全力展現自我，是個負責任也是自我承擔的練習。

5.言多必失，有時「沉默」也是一種語言

沉默並不是代表認輸，其實在職場上「沉默」反而是很大的力量，就像是參加脫口秀表演時，台上的人為了讓台下觀眾注意聆聽，最有用的技巧就是在重要的地方停頓幾秒，其實侃侃而談的人不見得比沉默的人還要強大，當別人用「沉默」回覆，職場人們也可以用「沉默」回擊，無論是在職場或是社交場合，講話的重點並不是鏗鏘有力，而是有實質的內容，其實有時候「沉默」是種武器，尤其在談判的時候容易讓對方茫然失措、誤判情勢。

以上「5招職場溝通談話」技巧，職場人們學起來了嗎？

【延伸閱讀】

開會總是不敢表達意見？職場必學「4招秒回表達力」：說什麼比怎麼說更重要！

如何在面試中脫穎而出？掌握「5招面試提問技巧」：不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

ET快訊
大谷太太不好當！大嫂團「恐怖規定」：有人被砸蛋
快訊／下班注意！國一南下貨車翻覆　嚴重回堵
Tiny赴日拍AV「毛片遭外流」！親揭內幕：欺負人要有限度
24歲警遭貨車猛撞「枉死值班台」　家人寒風冷雨中含淚相送
不只李多慧！韓國啦啦隊女孩「都來台灣」且全是大咖　網曝關鍵
桃機爽買衣服！一入境日本「瞬間噴9千」　內行解答
強冷氣團最冷時刻將至！急凍掉到8度
快訊／南投官商民代集體貪汙！4人遭逮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場必學5大溝通談話技巧　看破不點破、不逞一時之快「沉默是金」

又有女童被撞飛！民團反對微罪不舉發：交長勿視生命為草芥

抓到老公嫖妓「1原因才能舒壓」　妻原諒了！全場傻：好髒

強冷氣團最冷時刻來了！急凍8度　下周三「暴力降溫」狂掉18度

23歲妹嗨整晚「下體腫成麵龜」！醫聽1習慣猛搖頭：很危險

藍白提案陸配4年可入籍　健保署曝影響：依親者「繳少用多」不公平

兒子談離婚！婆婆要求媳婦「3年不得改嫁」...網1句話轟爆她

飯店1備品太神！妹子回家狂買「下單30個↑」　大票笑翻：這我

12星座「一週運勢」！白羊被貴人幫一把　處女邁進新里程

1次解鎖2任務！他騎重機闖八卦山隧道　收罰單笑了：省到6000元

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

Kagami奪《快打6》卡普空盃冠軍　台灣第一人！抱回百萬美元獎金

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

職場必學5大溝通談話技巧　看破不點破、不逞一時之快「沉默是金」

又有女童被撞飛！民團反對微罪不舉發：交長勿視生命為草芥

抓到老公嫖妓「1原因才能舒壓」　妻原諒了！全場傻：好髒

強冷氣團最冷時刻來了！急凍8度　下周三「暴力降溫」狂掉18度

23歲妹嗨整晚「下體腫成麵龜」！醫聽1習慣猛搖頭：很危險

藍白提案陸配4年可入籍　健保署曝影響：依親者「繳少用多」不公平

兒子談離婚！婆婆要求媳婦「3年不得改嫁」...網1句話轟爆她

飯店1備品太神！妹子回家狂買「下單30個↑」　大票笑翻：這我

12星座「一週運勢」！白羊被貴人幫一把　處女邁進新里程

1次解鎖2任務！他騎重機闖八卦山隧道　收罰單笑了：省到6000元

高鐵雲林站每月逾20萬人進出站　藍委聯手呼籲增班：讓回家路更近

佳娜超正妹妹宣佈留在台灣！　單身23年親姊幫徵友：只能幫到這

快訊／國一南下楊梅段貨車翻覆　佔內、中車道...後方嚴重回堵

《大叔的愛》牧春CP來了！田中圭動用屁股「5種愛心告白台粉」

「裝修蟑螂」惡行曝光　室內設計師提2招自保

職場必學5大溝通談話技巧　看破不點破、不逞一時之快「沉默是金」

Tiny赴日拍AV「毛片遭外流」！拍完4個月0片酬：欺負人要有限度

基隆警遭貨車猛撞「枉死值班台」　家人寒風冷雨中含淚相送

國6埔里段驚見小客車一路全速逆向　網嚇壞驚喊：電影才看得到

阿嬤偷餵孫女喝白開水！　2月嬰「腸子腫到看不清」險丟命

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

嬤牽孫過馬路雙向全禮讓　27秒片曝光

同學夜市賣1小吃「月淨賺15萬」！他愣呆

小一弟弟數學題「6+6=12」被畫X！

最冷時刻還沒到！11縣市低溫特報　今到明晚急凍跌破10度

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

快訊／強烈冷氣團報到！6縣市發布低溫特報

快訊／「早8」走入歷史！文大宣布：第1堂課9點開始　下學期實施

台鐵死傷事故！光復=富源行車中斷

韓國啦啦隊女神「IG藏動向線索」

桃機買衣服！一入境日本「瞬間噴9千」　內行解答

更多熱門

相關新聞

正視5個該離職的的信號

正視5個該離職的的信號

隨著時代變遷，現代人的工作挑戰遠比過去來得高上許多，面對瞬息萬變的世界，越來越常被要求用最少的資源完成最大效益化的公事，長久下來這樣高壓的職場環境將使得身心出現狀況。但有意思的是，即使我們對這樣的工作感到身心俱疲，在多數的情況下，仍然會選擇持續待下去

新人才剛來　主管提「1要求」該照做？

新人才剛來　主管提「1要求」該照做？

夫妻蹦出「2字想法」＝快放棄感情！6問題測婚姻健康度

夫妻蹦出「2字想法」＝快放棄感情！6問題測婚姻健康度

關鍵字：

Workworks職場人溝通職場

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面