職場必學5大溝通談話技巧　看破不點破、不逞一時之快「沉默是金」

文／Workworks職場人

「會說話的人很多，但是可以說到留口德、適可而止的，真的是少之又少」當職場人們懂得換位思考、說進別人心坎裡時，就能減少偏見、增進人脈，讓生活及工作都更順遂，本篇根據《成熟大人說話課》將帶領職場人們迅速掌握5大溝通談話技巧，快繼續看下去！

職場溝通談話技巧

1.看透不點破

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知道別人的弱點和痛處卻選擇不說，這就是種「看破不點破」的藝術，並不是勸大家任何事都要隱忍，而是要視狀況而定，如果逞一時快卻沒有好結果，那不如找機會等待水落石出，假設當職場人們選擇捍衛自己，就不必擔心與對方的關係破裂，理直氣壯地說出所以然來，讓對方無法反駁，千萬不要說了卻說不清楚，那倒不如等證據收齊再為自己扳回一城。

2.有些話，就是不能說出口

千萬別把話講絕！職場人們過去有被說過什麼難聽的話嗎？職場上不應該犯錯的，就是將人踩在腳下、說出對方天生弱點及踩對方底線的行為，職場人們下次在情緒快要失控、說出傷人的話之前，不妨先深呼吸一口氣，寧可閉上嘴巴也不要說話，因為在生氣及失控的狀況下，講出來的話都不會好聽。

3.傾聽要專心，避免一心多用

快速學會傾聽技巧！為了避免讓交談一心多用，作者在書中分享「專注、理解、不要打斷、注意身體語言、表達同理心、注意自己情緒」五大細節，當我們在傾聽別人時，應試著將注意力集中在對方身上，排除任何干擾，職場人們也可以在過程中表達一些措辭，像是「我能理解你的感受」、「我聽到你的困難是⋯」，透過表達同理心，讓對方感受到你也是支持他的。

4.話說半分滿，事做一分滿

當話說得太滿，壓力總是隨之而來！職場人們過去有遇過一些吹噓自己的人嗎？總是在眾人面前談得頭頭是道，把自己吹捧得好像無所不能，俗話說「半桶水響叮噹」就是在形容用大聲說話來掩飾自己不足的人，其實真正的自信是多少實力說多少話。作者在書中分享「話說半分滿，事做一分滿」的道理，留給自己轉寰的空間，又能盡全力展現自我，是個負責任也是自我承擔的練習。

5.言多必失，有時「沉默」也是一種語言

沉默並不是代表認輸，其實在職場上「沉默」反而是很大的力量，就像是參加脫口秀表演時，台上的人為了讓台下觀眾注意聆聽，最有用的技巧就是在重要的地方停頓幾秒，其實侃侃而談的人不見得比沉默的人還要強大，當別人用「沉默」回覆，職場人們也可以用「沉默」回擊，無論是在職場或是社交場合，講話的重點並不是鏗鏘有力，而是有實質的內容，其實有時候「沉默」是種武器，尤其在談判的時候容易讓對方茫然失措、誤判情勢。

以上「5招職場溝通談話」技巧，職場人們學起來了嗎？

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