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全職媽充電重返職場　勞動部訓練獎金來助陣

▲勞動部「自主訓練獎勵」，上半年受理期間即日起至5月31日，萱萱在家學習所需職能兼顧家庭照顧外，還搭配勞動部「自主訓練獎勵」再領取2萬元獎勵津貼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部「自主訓練獎勵」，上半年受理期間即日起至5月31日，萱萱在家學習所需職能兼顧家庭照顧外，還搭配勞動部「自主訓練獎勵」再領取2萬元獎勵津貼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

39歲萱萱為家庭離開職場，擔起家庭照顧者責任，為家庭奉獻青春，如今大兒子已上幼兒園，小兒子由媽媽照顧，終能再重返職場工作，惟因脫離職場太久需加強職能，決定精進過往幼保專長，並申請勞動部「婦女再就業計畫」的「自主訓練獎勵」，同步領取訓練獎勵金補貼生計，訓後立即重返職場再創職涯新歷程。

萱萱婚前曾任職幼兒園的代課老師及教保員，為了讓自己儘速提升職能，她選擇兒童-感覺統合訓練線上課程，不僅可以兼顧照料小孩，同時間還可以在家學習所需職能，習得更多有關幼兒的知識，而且搭配勞動部「自主訓練獎勵」可再領取2萬元獎勵津貼，她直言：「這計畫真的是太棒了!累積重回職場能量的同時，還能領到勞動部的獎勵，真是一舉兩得」。

萱萱對自己的職涯充滿希望，接下來的她已規劃好要利用閒暇之餘繼續加強自已的專業度，考取教育類相關證照，直到孩子穩定就學時，也已經累績好重回職場的能量了，並表示「小孩子才做選擇，職場家庭我都要！」，她相信自已能再次回歸教育界，除擔任好媽媽的角色外，也能在自己熱愛的幼保職場中持續深耕。

▲勞動部「自主訓練獎勵」，上半年受理期間即日起至5月31日，萱萱在家學習所需職能兼顧家庭照顧外，還搭配勞動部「自主訓練獎勵」再領取2萬元獎勵津貼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為鼓勵因家庭因素離職180日以上婦女能充電職能後再度重返職場，勞動部推出「自主訓練獎勵」，上半年受理期間即日起至5月31日，只要符合身分之婦女完成訓練並辦理求職登記，就可一次性領到2萬元獎勵金，而完訓後180日內成功就業再加發1萬元就業獎勵金，前述婦女若穩定就業於同一雇主滿90日，還能再加領3萬元的獎勵金，總計最高可領取6萬元。

劉邦棟還說，勞動部「婦女再就業計畫」不僅針對再就業的婦女提供相關獎勵金，若雇主對於有家庭照顧等需求的婦女提供工時調整，每一職缺每月也將核發予雇主3千元、最高可領取3.6萬元，歡迎婦女與雇主善用政府資源，營造更好的就業市場環境，相關訊息可至雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)查詢，或至轄內各就業中心或服務台洽詢。

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