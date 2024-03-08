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基本工資調漲衝擊特教助理經費　蔡宗豪為特教生爭取不足經費

▲台南市議員蔡宗豪，聯絡大光國小校長及家長會長，以及教育局特教中心主任，前往視察，希望為大光國小和有同樣困境的學校，爭取更多經費及師資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪，聯絡大光國小校長及家長會長，以及教育局特教中心主任，前往視察，希望為大光國小和有同樣困境的學校，爭取更多經費及師資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

特教助理費用面臨青黃不接！台南市議員蔡宗豪接獲大光國小特教生家長陳情，協助特教老師的助理經費，因基本工資調漲，預計4月底就經費短缺，學期要到6月才結束，5月、6月特教生沒有特教助理協助教學，該怎麼辦？蔡宗豪前往視察，希望為大光國小和有同樣困境學校，爭取更多經費及師資。

▲台南市議員蔡宗豪，聯絡大光國小校長及家長會長，以及教育局特教中心主任，前往視察，希望為大光國小和有同樣困境的學校，爭取更多經費及師資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪聯絡大光國小校長及家長會長，以及教育局特教中心主任，前往視察，希望為大光國小和有同樣困境的學校，爭取更多經費及師資。蔡宗豪表示，每所學校總有幾名因先天或後天因素，而導致不能像其他正常學生一樣行動的特教生，為了幫助這些學生，家長會向學校申請或或比較有經濟能力的家長，會自行聘用特教助理或俗稱的特教媽媽來照顧這些學生。

蔡宗豪說，當家長向學校要求聘用特教生時，學校會向政府申請，但時數經常被政府刪減，不少民眾抱怨：時數根本不夠，大光國小特教生的家長特前來陳情，特教媽媽時數不足問題。會同家長會長和特教中心主任實地視察發現，原來是基本工資調漲，導致經費不足。

▲台南市議員蔡宗豪，聯絡大光國小校長及家長會長，以及教育局特教中心主任，前往視察，希望為大光國小和有同樣困境的學校，爭取更多經費及師資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大光國小解釋，原本2023年1-6月特教人員時數非常充足，且特教生及特教教師因疫情輪流請假，剩餘款可留至下半年，下半年開始縮減特教人員時數，還可調配。但到了2024年基本工資調漲，經費出現短缺窘境，特教人員人數及時數，無法提供特教生規範內的教程。

蔡宗豪表示：學生受教權尤其是特教生受教權，應受到充分的保障，感謝校方及教育局非常重視這件事。希望能透過這次視察改善目前狀況，也希望教育局能關注台南市轄區內所有特教生的學校，不要讓校方每年都因申請增加特教人員時數，而跟教育局請託，希望讓每個特教生都能獲得充分資源，快樂學習。

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