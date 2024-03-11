蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民一聽炸鍋：愛吃火鍋GG了

▲有將近9千公斤的蘇丹紅辣粉被做成沙茶，讓PTT鄉民炸鍋。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

高雄津棧公司進口的辣椒粉檢出蘇丹紅，其中有8,988公斤的違規辣椒粉，流向南投的金福華食品公司，有將近9千公斤的違規辣椒粉被製成沙茶醬等55款產品，銷往全台139家下游廠商，引起全台震驚。對此，PTT有許多鄉民氣得大罵，「沙茶醬的範圍應該更廣吧？小火鍋常客。」

津棧公司進口違規辣椒粉，許多下游廠商使用後，製造出含有蘇丹紅的再製產品，其中金福華使用近9千公斤的蘇丹紅辣粉原料，製成沙茶醬等醬料，銷往全台139間廠商。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光以後，瞬間讓PTT鄉民炸鍋，許多人為此狂酸，「火鍋店應該很多進這牌的」、「愛吃火鍋的有福了」、「愛吃火鍋的GG」、「愛吃火鍋的都小心了」、「吃火鍋配必配沙茶醬，我看幾乎全台灣都中獎了」、「沙茶醬的範圍應該更廣吧？小火鍋常客。」

▼近9千公斤蘇丹紅辣粉製成醬料，讓許多鄉民炸鍋了。（圖／翻攝臉書／金福華食品）



針對這起食安風波，金福華也表示，3月1日時就已封存所有辣椒粉原料，10日南投縣衛生局到廠查訪，已正式封存原料及成品，也取消使用此原料，改用生鮮辣椒。

金福華表示，身為受害廠商，過去公司一直秉持守法、良心，製作專業產品，從來沒有發生過食安事件，這次造成社會大眾不安，公司深感抱歉，會配合南投衛生局，持續追蹤產品流向，以維護品質。