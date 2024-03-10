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社會 社會焦點 保障人權

蘇丹紅「2018年就檢出」！津棧創10公司洗產地　被退貨換人頭再賣

▲▼高雄津棧公司又查獲一批毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄津棧公司負責人李彥廷，創了10間人頭公司，登記在同一個地址，被下游廠商退貨的話就繼續賣給其他人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者柯振中／綜合報導

蘇丹紅食安風暴持續擴大，高雄市的津棧、佳廣國際貿易商被查出進口蘇丹紅辣椒粉，沒想到事後經過追查，發現同個地址登記了多間公司，且進產品6年前就已驗出了蘇丹紅，卻透過人頭公司互打掩護，將問題產品賣給各廠商。目前負責人李彥廷被諭知80萬元交保，雄檢對此不服、將提出抗告。

高雄市衛生局日前抽驗，檢出3萬2,739公斤含有蘇丹紅，當場查封違規產品，並移請雄檢偵辦。

雄檢接手案件，將負責人李彥廷、倉管吳正言、謝姓女品管、章姓女會計等4人帶回，以及通知5名證人到案調查。

調查的過程中，雄檢發現，李彥廷透過親友的名義，成立了龍海同記、津棧、佳廣、杰展、釜山國際貿易、廣元、玉記昌等多間公司，並且設立在同一個地址。

▲▼高雄津棧公司又查獲一批毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李彥廷成立了多家人頭公司，還在大陸成立一間公司，向大陸農村收購辣椒粉等製作原料，經過初步加工後，再賣給自己開的台灣公司。（圖／記者許宥孺翻攝）

李彥廷還在大陸成立一間「龍海同記食品（與台灣人頭公司同名）」公司，向大陸不特定的農村收購辣椒粉的製作原料，初步加工後販售給自己的台灣人頭公司，將材料帶回台灣，2次混料加工後，再販售給下游廠商。

自2018年開始，李彥廷旗下公司進口的辣椒粉陸續被檢驗出含有蘇丹紅，但他還是持續透過旗下的人頭公司，將大陸的原料進口來台。為了規避免查，李彥廷甚至變更出口商，改成香港某公司，透過人頭的掩護，將含有蘇丹紅的辣椒粉原料繼續引進台灣。

2021年間，李彥廷所販售的青辣椒粉產品，被調味料公司「小磨坊」驗出蘇丹紅，因此被小磨坊退貨。沒想到他又將這批貨品重新包裝，繼續出貨給其他廠商。

至於多間公司登記在相同地址的原因，雄檢調查，李彥廷疑似是為了互相掩護，若遭到下游廠商退貨、或是被海關驗出蘇丹紅退貨，就再換其他間人頭公司來進口、販售貨品，行為十分惡劣。

雄檢複訊後，諭令章姓女會計10萬元交保，至於李彥廷、吳正言及謝姓品管等人，則是涉嫌重大、對案情避重就輕，且有逃亡、滅證之虞，因此向法院聲請羈押。

高雄地院審理後，認定李彥廷等人涉嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、吳正言及謝女各20萬元交保。雄檢對此不服，將提出抗告。

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