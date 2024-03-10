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蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看　辣椒、胡椒、咖哩粉全淪陷

▲桃園市衛生局昨天會同消保官、農業局、環保局等單位昨天到倉儲與賣場抽驗紅辣椒粉產品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園衛生局9日公布，抽驗結果不合格的產品名單與相關照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

「蘇丹紅辣椒粉」食安風波持續延燒，包含辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等調味料全部都驗出相關成分，引發社會各界高度關注。桃園衛生局9日公布了蘇丹紅事件2月8日爆發後，抽驗含有蘇丹紅的違規產品名單，目前總共有14間公司共23款產品。

桃園衛生局3月9日公布，抽驗結果不合格產品，詳細名單如下：

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▲▼桃園衛生局9日公布，抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）

▲▼桃園衛生局9日公布，抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）

▲▼桃園衛生局9日公布，抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）

▲▼桃園衛生局9日公布，抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）

▲▼桃園衛生局9日公布，抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）

▲▼桃園衛生局9日公布，抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）

▲▼桃園衛生局9日公布，抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）

▲▼桃園衛生局9日公布，抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）

▲桃園衛生局抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）

桃園衛生局2月7日收到雲林衛生局通報，濟生股份有限公司出售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」，驗出工業用蘇丹色素3號（蘇丹紅），他們除了火速勒令廠商下架產品外，也前往市區內超市、賣場、食材販售商抽驗辣椒粉、粗片紅辣椒、咖哩粉、朝天椒等相關產品。

桃園衛生局2月21日表示，經第一波稽查後，後續又收到雙北、高雄及雲林衛生局通報第二波使用到蘇丹紅原料的下游廠商，名單包含裕榮食品「蝦味先香辣口味」、雲林濟生公司「細粉紅辣椒」、「辣椒粉A-kgAp」、台北禾禾園國際貿易公司「天下第一辣油」、新北申元有限公司生產客製化產品等，火速請相關業者下架、協助回收及送驗產品。

桃園衛生局3月9日公布，2月8日至今抽驗結果不合格的產品名單、照片與製造商，不過目前還有其他產品正在檢驗中，未來名單可能會增加。桃園衛生局提醒，依食安法規定，食品業者發現產品有危害衛生安全疑慮時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關，違者可開罰3萬至300萬元。

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