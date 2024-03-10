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炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！16家食品業者緊急下架、回收

▲▼ 蘇丹紅 。（圖／翻攝 百度）

▲桃園金禾味公司用到違規批號的青辣椒粉，銷售到桃園市16家食品業者。（示意圖／翻攝百度）

記者柯振中／綜合報導

桃園市金禾味食品香料有限公司，用到了保欣公司違規批號的青辣椒粉，製作成產品販售，包含薄皮辣味炸雞粉、香雞排浸漬粉等2款產品，在16家食品業者上架。桃園市衛生局接獲通報後，已通知下架回收，預計11日完成回收工作。

桃園市衛生局表示，金禾味食品香料有限公司，生產的薄皮辣味炸雞粉、香雞排浸漬粉等2項產品，使用到保欣公司含有蘇丹紅的青辣椒粉，在桃園市16家食品業者販售，目前已通知下架、回收，另外還有尚未出貨的334.2公斤，預計11日回收完成。

▲▼桃園封存2000公斤蘇丹紅辣椒粉。進貨商為金禾味食品香料有限公司。（圖／桃園衛生局）

▲桃園封存2000公斤蘇丹紅辣椒粉。（圖／資料照）

至於7日已追查金禾味等4家下游業者，目前都已完成稽查，比對製令單以後，確認未再製的貨品有943.19公斤，已經完成封存，至於已再製、未出貨的5,014公斤含有蘇丹紅的產品，則請業者預防性下架。

此外，桃園市衛生局陸續接獲高雄市、台北市、台南市、南投縣、雲林縣等衛生局通知，摻有蘇丹紅的青辣椒粉、紅辣椒粉相關製品流入桃園市，也已通知下架、追查流向，並且封存違規產品。

對此，金禾味食品也發出公告，公司製造商品時，對原料供應商都嚴格把關，進貨來源都有符合法規標準的衛生檢驗報告文件，一切程序按照食品衛生相關法令的要求。

金禾味食品說，因為原料供應商的疏失，發生這起食安事件，公司向消費者、社會大眾致上萬分歉意。

金禾味食品接獲桃園市衛生局通知後，立即成立調查小組，執行品管單位批號追溯、通路商下架等作業，問題產品的回收作業正在進行當中。

金禾味食品也承諾，若消費者購買到有疑慮的商品，可以到原購買通路申請退貨、退款，對消費者所造成的損害，公司也會負起相應責任，現在消費者可以進行退貨、換貨，時間到3月31日。

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