國產辣椒受蘇丹紅牽連！批發價每公斤跌25元　椒農哭：當農民都衰死

▲「國產辣椒」受蘇丹紅事件牽連，市場批發價每公斤跌25元。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，包含辣椒粉、胡椒粉與沙茶醬等調味料都受到影響，也導致這些產品的原料辣椒受到影響，像是台灣國產的辣椒買氣大減，去年3月同期批發價每公斤還有77.5元，但今年3月批發價每公斤剩下52.2元，下跌了3.2％左右，讓辣椒農非常無奈。

台灣自從2月進口辣椒粉驗出蘇丹紅成分，加上後續曝光違規產品已經流入各縣市販售，導致不少餐飲選擇停用辣椒粉，或是乾脆自己買辣椒自製辣椒粉或辣醬，然而台灣辣椒近期的拍賣批發價卻下跌。農糧署認為，辣椒批發價下跌，應該是受蘇丹紅風波影響，影響了買家的消費信心與買氣。

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農業部農糧署副署長姚志旺指出，市場上一般販賣的新鮮辣椒，多數都是台灣產辣椒，進口辣椒多數都會被加工成辣椒粉，而國產辣椒一年四季都有生產，產地主要分布在雲林、屏東等中南部地區，截至2024年3月8日止，市場批發價在公斤52.2元，相較2023年同期的77.5元，跌超過3成。

一名嘉義辣椒農感嘆，辣椒一般情況下需要約60至90天才能成熟採收，他們一整片農地忙了快3個月，好不容易才盼到辣椒綠轉紅可以收穫，結果市場的批發價卻大跌了超過3成，直呼真的是「當農民都衰死」。姚志旺呼籲民眾，新鮮的國產辣椒可以安心購買，特別是有產銷履歷的台灣辣椒，安全衛生絕對有保障。