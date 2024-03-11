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許輔稱茶、咖啡與蘇丹紅同類致癌物　產茶大縣南投立委怒轟：下台

▲南投縣政府駁斥茶和咖啡與蘇丹紅同屬致癌物一說，仁愛鄉2023台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎情形。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府駁斥茶和咖啡與蘇丹紅同屬致癌物一說，仁愛鄉2023台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎情形。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

行政院食安辦公室主任許輔日前指出，國際間將蘇丹紅與茶、咖啡歸為同一類的第三類致癌物，引發輿論譁然、許輔也因此道歉；南投縣政府表達嚴正澄清立場，認為此說法恐嚴重誤導消費者，並打擊全縣重要產業，立委游顥更痛批許輔以無科學證據的惡毒語言傷害消費信心和茶農生計，根本是「放毒師」，必須下台以示負責。

縣政府指出，在國內外眾多的研究報告中顯示，茶與咖啡只要適量飲用，對身體健康都有正面的好處，而且人類飲用茶與咖啡已有上千年歷史，如有問題早就被禁止；許輔事後也於臉書道歉表示，根據科學研究，咖啡跟茶含有許多抗癌、有利健康的成分，適量服用更有利保健。

縣府表示，南投縣茶葉種植面積約有6578公頃，是全國第一，咖啡種植面積187公頃，位居全國第二，兩項都是南投農民重要經濟來源，也是縣府重點推廣的農產品，除了各項展售會，縣府今年也將持續舉辦「茶業博覽會」及「巧咖節」，以大型活動提供農民更好的推廣行銷平台，也企盼中央未來對外說明時能更謹慎，避免讓民眾誤解，對努力種植的農民造成不必要的傷害。

▲▼清境農場先前推出有機冬茶產品。（圖／清境農場提供）

▲▼清境農場先前推出有機冬茶產品。（圖／清境農場提供）

▲清境農場有機冬茶產品新上架。（圖／清境農場提供）

游顥也強調，咖啡與茶葉在台灣一年市場年產值約800多億，種植面積也一直在擴大，「致癌跟抗癌天差地別，許輔將茶葉、咖啡和蘇丹紅放在一起類比，根本是『神經錯亂』」；游顥批評許輔身為行政院食安辦公室主任，卻輕率對外發言、造成民眾恐慌，可恥的是道歉還在一直強辯，毫無誠意可言，根本沒意識到有多少無辜農民受其不負責任的發言影響，也將南投縣茶葉及咖啡的農民及從業人員推入滅絕深淵。

▲南投縣外銷茶葉進行裝櫃情形。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣外銷茶葉進行裝櫃情形。（圖／南投縣政府提供）

游顥痛批，許輔所言不只是失言，更是一種「放毒」行為，不辭職無以救食安，呼籲監察院主動調查其作為食安辦主任有無失職，也不排除會報警舉發許輔造謠。

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