　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

古地圖結合威士忌　全球限量成台南400熱銷伴手禮近完售

▲台南400官方紀念品全品項，成全國民眾參訪台南古蹟必買伴手禮，400限量紀念棒球、全球限量1200瓶的古地圖威士忌更是已近完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南400官方紀念品全品項，成全國民眾參訪台南古蹟必買伴手禮，400限量紀念棒球、全球限量1200瓶的古地圖威士忌更是已近完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400官方紀念品全品項，於1月中旬曝光後，隨春節、台灣燈會及古都馬拉松等大型活動的展開，成為全國民眾參訪台南古蹟必買伴手禮，400限量紀念棒球不僅所剩無多；全球限量1200瓶的古地圖威士忌更是已近完售，歡迎市民朋友與每位來訪台南的旅客把握機會，不容錯過各項令人喜愛有眼緣的台南400紀念品。

文化局表示，文化局轄管古蹟販售點（愛國婦人會館、赤崁樓、安平樹屋、安平古堡）於一月中旬起開賣包括威士忌、帽子、T恤、襪子、側背袋及統一獅紀念棒球，各界創意品牌聯手文化局推出意義別具之紀念品等台南400官方紀念品，不僅蔚為話題，更掀起搶購熱潮。威士忌由知名品牌SPEY製作，包裝運用1626年西班牙人Pedro de Vera繪製的〈描述艾爾摩沙島荷蘭人港口圖〉(Descripción del puerto de los Olandeses en Ysla Hermosa)，展現四百年前台江內海的歷史地貌，更呼應台南400中連結台南與世界的航海想像。統一獅紀念棒球設計運用台南400標準色，共分紅、藍、橘三色，其中橘色版本帶有「大局」諧音，成為獅迷入袋首選。兩項都是即將完售的熱銷伴手禮，歡迎民眾來台南遊玩選購。

▲台南400官方紀念品全品項，成全國民眾參訪台南古蹟必買伴手禮，400限量紀念棒球、全球限量1200瓶的古地圖威士忌更是已近完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其餘品項包括由在地時尚品牌「oqLiq」設計的台南款，上架品項包含帽子、T恤、襪子及側背袋。T恤及側背袋的材質，是oqLiq以現代紡織技術運用「水庫底泥」及「蚵殼」為材料再製而成，象徵大自然孕育台南土地的歷程，是山與海相遇的結晶，傳達台南400經歷時間而人群彼此交會的深厚意象。而選擇再製材料則彰顯台南邁向永續的價值與精神。在台南市政府文化局古蹟販售點（愛國婦人會館、赤崁樓、安平樹屋、安平古堡）可買到上述商品，威士忌禮盒含提袋每瓶1238元、T恤每件980元、帽子每頂690元、襪子每雙390元、側背袋每件1680元、棒球含壓克力框每組320元。

▲台南400官方紀念品全品項，成全國民眾參訪台南古蹟必買伴手禮，400限量紀念棒球、全球限量1200瓶的古地圖威士忌更是已近完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局也持續受理民間業者申請授權運用台南400視覺識別系統，標準色包括「祀典武廟紅」、「藍晒圖藍」、「鳳凰花橘」、「鯤鯓沙白」等4種，熱鬧繽紛。文化局長謝仕淵表示，威士忌運用古地圖意象，限量發售更添收藏意義，無論是購買台南400紀念品收藏，或是申請視覺授權製造自有產品，都非常歡迎大眾參與台南400。

視覺識別系統授權方法可見文化局官網公告，不收授權費，不限公司團體或個人皆可申請，今年初更改版為線上表單申請（連結：https://reurl.cc/mrlobV），更為便利親民。授權期限最長可至2024年12月31日。無論商品開發、文宣活動，舉凡需要台南400視覺的創意，皆可透過文化局申請授權，公私攜手展現台南在地文創能量。台南400視覺識別系統設計概念、元素理念及授權應用申請方式，可至台南市政府文化局官網查詢(首頁/主題活動/台南400/相關設計)： https://gov.tw/WAQ。

ET快訊
每月花5500元「被媽罵敗家」　她喊冤枉：已經很省了
扳手24F掉落　同事抬頭一看「插進頭骨」
正妹愛用「2字」！他一聽氣呼像嘲諷　一票共鳴：想巴蕊
滷味沒標價「2盤580」　Google一排苦主！老闆：誤會啦
林襄暴瘦！皮包骨照嚇壞一堆人　本人驚恐回應了
兄弟啦啦隊副隊長離隊！　宣布加入新成員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南永康出現巨響及大量濃煙民眾驚恐　竟是廟會燃放鞭炮造成

古地圖結合威士忌　全球限量成台南400熱銷伴手禮近完售

寫動人生命樂章！第14屆靈鷲山全國普仁獎　71小太陽學子獲獎

東北風挾境外污染物　屏東潮州空品呈紅色警示

林業保育署屏東分署首場線上預約領苗　有樹也有序

藝遊畫會於竹山秀傳醫院藝廊舉辦年度聯展　32幅畫作展至4／30

強化災害防救能力　基隆召開強韌台灣四方工作會議

基隆攜手產官學發表花木蘭計畫　邱佩琳：開創中高齡女力就業

台南做工行善團攜手慈濟修繕　響應黃偉哲大水庫理論

2024台南麻豆柚香追香健康路跑　南消宣導強化防災意識

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

台南永康出現巨響及大量濃煙民眾驚恐　竟是廟會燃放鞭炮造成

古地圖結合威士忌　全球限量成台南400熱銷伴手禮近完售

寫動人生命樂章！第14屆靈鷲山全國普仁獎　71小太陽學子獲獎

東北風挾境外污染物　屏東潮州空品呈紅色警示

林業保育署屏東分署首場線上預約領苗　有樹也有序

藝遊畫會於竹山秀傳醫院藝廊舉辦年度聯展　32幅畫作展至4／30

強化災害防救能力　基隆召開強韌台灣四方工作會議

基隆攜手產官學發表花木蘭計畫　邱佩琳：開創中高齡女力就業

台南做工行善團攜手慈濟修繕　響應黃偉哲大水庫理論

2024台南麻豆柚香追香健康路跑　南消宣導強化防災意識

離奇！陸女癌變與長期染髮有關　頭皮胎記變惡性腫瘤　

老婆第4胎終於生兒子！老公送錢又下跪：湊成好字了　一票酸爆

獨／酒店妹出面！控警暴力性行為+懷孕不理　框妹竟要所長付錢

尖石「那羅灣金盞花季」開跑！套票含採花、DIY　泡湯最低8折

為毒辣椒粉事件道歉「無濟於事」！薛瑞元：1個月內釐清來龍去脈

金門打卡景點滿是墓碑！遊客嚇到不敢逗留　公所急派員處理

台南永康出現巨響及大量濃煙民眾驚恐　竟是廟會燃放鞭炮造成

兄弟隊友們都很好　陳俊秀喊話「我秀三振後援會」

日醫院12患者吃「住院餐」食物中毒！　驗出金黃色葡萄球菌

成屋難賣！預售屋成交案量飆　資深房仲曝3關鍵：買方不想被賺

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

行人庇護島又挨撞！男不熟路況撞上去

虎尾鎮長候選人林嘉弘為經濟發展與升格畫藍圖

台南麻豆柚香追香健康路跑南消防火宣導

山立和八達兩公司　捐地興建市民活動中心

毒蟲竟駕車在路中昏睡遭南警活逮

南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

獅子會300B3區植樹　為小檜溪公園添綠意

雲林縣冷鏈設施備補助起跑

全台唯一！桃園棒球場導入DMX燈控系統

太平洋浪花半馬落幕　各組得獎名單出爐

推動觀光台江鹿耳門文化觀光協會成立

老翁誤信網路投資群組　警方超商逮車手

老歌金曲音樂會溫馨動人心弦

強化災害防救能力　基隆召開強韌台灣四方工作會議

更多熱門

相關新聞

韋禮安黃奇斌為亞伯樂作雙桶熟成

韋禮安黃奇斌為亞伯樂作雙桶熟成

自19世紀起橫掃超過170面國際金獎，以100%雙桶熟成工藝征服全球威士忌行家，單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌亞伯樂在2024年初，再次邀來金曲創作才子韋禮安，同樣得到多座金曲獎肯定的金曲樂團主唱黃奇斌，以華麗無比的聯手創作，深刻詮釋品牌「越懂得 越值得」精神，譜出亞伯樂100%雙桶熟成奏酩新樂章。

黑橋牌台南400年商品展現設計巧思文化內涵

黑橋牌台南400年商品展現設計巧思文化內涵

韓國瑜商界春酒誤喝「熱茶混威士忌」　葉元之：很詭異

韓國瑜商界春酒誤喝「熱茶混威士忌」　葉元之：很詭異

格蘭菲迪Ｘ無光晚餐推限定體驗

格蘭菲迪Ｘ無光晚餐推限定體驗

家樂福歡慶「台南400」集結標竿品牌上架爆款美食！

家樂福歡慶「台南400」集結標竿品牌上架爆款美食！

關鍵字：

古地圖威士忌台南400伴手禮

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

Google Maps導航更便利　推出路線快覽計算即時抵達時間

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控　休旅車遭「壓成鐵餅」

爆熱戀小12歲金高恩！GD出道17年罕見回應

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面