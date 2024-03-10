古地圖結合威士忌　全球限量成台南400熱銷伴手禮近完售

▲台南400官方紀念品全品項，成全國民眾參訪台南古蹟必買伴手禮，400限量紀念棒球、全球限量1200瓶的古地圖威士忌更是已近完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400官方紀念品全品項，於1月中旬曝光後，隨春節、台灣燈會及古都馬拉松等大型活動的展開，成為全國民眾參訪台南古蹟必買伴手禮，400限量紀念棒球不僅所剩無多；全球限量1200瓶的古地圖威士忌更是已近完售，歡迎市民朋友與每位來訪台南的旅客把握機會，不容錯過各項令人喜愛有眼緣的台南400紀念品。

文化局表示，文化局轄管古蹟販售點（愛國婦人會館、赤崁樓、安平樹屋、安平古堡）於一月中旬起開賣包括威士忌、帽子、T恤、襪子、側背袋及統一獅紀念棒球，各界創意品牌聯手文化局推出意義別具之紀念品等台南400官方紀念品，不僅蔚為話題，更掀起搶購熱潮。威士忌由知名品牌SPEY製作，包裝運用1626年西班牙人Pedro de Vera繪製的〈描述艾爾摩沙島荷蘭人港口圖〉(Descripción del puerto de los Olandeses en Ysla Hermosa)，展現四百年前台江內海的歷史地貌，更呼應台南400中連結台南與世界的航海想像。統一獅紀念棒球設計運用台南400標準色，共分紅、藍、橘三色，其中橘色版本帶有「大局」諧音，成為獅迷入袋首選。兩項都是即將完售的熱銷伴手禮，歡迎民眾來台南遊玩選購。

其餘品項包括由在地時尚品牌「oqLiq」設計的台南款，上架品項包含帽子、T恤、襪子及側背袋。T恤及側背袋的材質，是oqLiq以現代紡織技術運用「水庫底泥」及「蚵殼」為材料再製而成，象徵大自然孕育台南土地的歷程，是山與海相遇的結晶，傳達台南400經歷時間而人群彼此交會的深厚意象。而選擇再製材料則彰顯台南邁向永續的價值與精神。在台南市政府文化局古蹟販售點（愛國婦人會館、赤崁樓、安平樹屋、安平古堡）可買到上述商品，威士忌禮盒含提袋每瓶1238元、T恤每件980元、帽子每頂690元、襪子每雙390元、側背袋每件1680元、棒球含壓克力框每組320元。

文化局也持續受理民間業者申請授權運用台南400視覺識別系統，標準色包括「祀典武廟紅」、「藍晒圖藍」、「鳳凰花橘」、「鯤鯓沙白」等4種，熱鬧繽紛。文化局長謝仕淵表示，威士忌運用古地圖意象，限量發售更添收藏意義，無論是購買台南400紀念品收藏，或是申請視覺授權製造自有產品，都非常歡迎大眾參與台南400。

視覺識別系統授權方法可見文化局官網公告，不收授權費，不限公司團體或個人皆可申請，今年初更改版為線上表單申請（連結：https://reurl.cc/mrlobV），更為便利親民。授權期限最長可至2024年12月31日。無論商品開發、文宣活動，舉凡需要台南400視覺的創意，皆可透過文化局申請授權，公私攜手展現台南在地文創能量。台南400視覺識別系統設計概念、元素理念及授權應用申請方式，可至台南市政府文化局官網查詢(首頁/主題活動/台南400/相關設計)： https://gov.tw/WAQ。