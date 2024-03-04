府城肉品專家黑橋牌　台南400商品展現設計巧思與文化內涵

▲「戎舘」-惠比壽條子肉乾禮盒，由200多家廠商中脫穎而出獲選在台灣燈會指定伴手禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024對台南來說是別具意義的一年，不僅是建城400年，也是睽違16年再度舉辦台灣燈會；由台南起家至今已逾67年的在地品牌「黑橋牌」當然不能缺席，不僅勇奪台灣燈會指定伴手禮，更推出一系列台南400周邊商品，將富有飲食文化的企業精神透過產品傳達其生活品味與巧思，一起祝台南400年生日快樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

源自「黑橋牌」文藝沙龍-「戎舘」的惠比壽條子肉乾禮盒，在灣燈會伴手禮徵選經過近半年的層層關卡考驗，由200多家廠商中脫穎而出。「惠比壽條子肉乾禮盒」以戎館吉祥福神-惠比壽神，日本傳統七福神之一，保佑漁業豐收、財運昌隆、被譽為商業之神為意象的包裝精美禮盒，精選四款風味條子肉乾，放入在日本用於祝賀時來表祝賀之意充滿祝福的四色祝儀袋中，並將台南代表的市花、市樹、市鳥、農作物等元素融會其中，富有祝福及一切美好的光景意涵。

香腸、肉乾、肉酥是黑橋牌初創時的主要販售商品，在屬於台南400年時間的長流中是自50年代至今世代傳承的好味道，更是具有台南特色代表性的品牌。而條子肉乾是黑橋牌現正熱賣的明星商品，以最"用心"的工法，製作最"厚工"的肉乾。挑選優質「台灣豬肉」，融入黑橋牌豬肉乾的傳家製程，以精心調製的甘醇滷汁輔以獨家配料，自然醃製16個小時以上，經過慢火細焙至肉乾表面透出紅光，口感柔滑軟嫩，二段式烘烤成就獨特燒烤香氣，切成厚度0.5cm的條子肉乾，一口就上癮，食用方便免手撕，優雅品嚐豬肉乾的美味！以台南400之連續圖騰為底圖視覺，俐落的仿金色線條呈現優雅雋永感。更是黑橋牌近年熱賣的人氣明星商品。

除此之外亦與台南孔廟首度跨界聯名，推出「孔廟束脩條子肉乾」。以〔論語‧述而〕記載至聖先師孔子的話：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。」發想包裝，將象徵束脩的條子肉乾，打造成古人用來書寫學習的「竹簡」造型包裝，竹簡攤開可作為卡片書寫，把心意傳遞出去。不僅商品外觀相當精美，也蘊含設計巧思與文化內涵，讓您節慶送禮兼具誠意與創意。

▲曉食慢味系列綠豆糕將象徵台南的元素融入商品別具台南意象。

曉食慢味系列綠豆糕與綠豆黃精選去皮綠豆磨成粉，佐以麻油與杏仁混合揉合、壓印而成，組織細潤緊密，口味清香綿軟。也是台灣傳承已久的傳統糕點之一。產品內容圖案有象徵台南特色地標與元素，如:安平古堡、孔廟、窗花、黑面琵鷺等，別具台南意象。

▲台南起家至今已逾67年的在地品牌「黑橋牌」，深厚文化底蘊成就肉品專家的府城品味。



走過67個年頭，黑橋牌堅持繁複製作工序，持續工藝技術與創新研發、用心做出好產品。更發展應用各個豬肉部位發展出各式各樣美味的肉製產品。除了NO.1的台灣香腸還有火腿、培根、肉乾零嘴、手炒肉酥、香腸肉包等產品，同時也努力傳承與發揚台灣的節慶習俗與飲食文化。這次結合台南400活動所推出的一系列商品，不僅是本身深厚的文化底蘊所孕育出的府城品味，完整的肉品系列發展更讓黑橋牌從香腸霸主，到全方位文化與品味兼具的的肉品專家。