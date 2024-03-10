駕駛抱怨停「車格內」被拖吊　台中市交通局點出一原因

▲台中人車停「車格內」被拖吊，交通局點出一原因。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

有民眾將車子停放在台中市停車格內，沒有違規停車，卻仍發生遭拖吊的情況。台中市交通局表示，長期積欠停車費的車子停在公有車格內，將會執行拖吊讓出有限停車格，這也是例行業務，最近就有車主因為停車費積欠4萬2000多元，車停在停車格內被拖吊走。

交通局表示，現行法規明訂車輛異動時須繳清所有罰鍰、燃料稅、牌照稅、強制險費用才能申請過戶、換牌等作業，民眾在辦理車輛異動時，常以為已完全繳清車子所有相關規費及罰鍰等欠費；事實上，並未包含各縣市停車主管機關催收的停車欠費，民眾須主動查詢及處理，若有積欠包括台中市等其他縣市的停車費，必須依各機關的繳費期限到案繳清。

台中市停車管理處說明，依據現行「規費法」第17條的請求權期間，5年內的停車欠費，地方停車主管機關都可以進行催收；欠費若達300元以上也可以透過法務部行政執行署各分署進行扣薪、凍結帳戶或查封財產(包括人壽保單、股票、車輛土地及房屋等)來追繳當初車輛使用人。

停車管理處也提醒，請民眾儘速繳納積欠停車費，許多縣市政府祭出拖吊欠費車，限制積欠停車費車輛使用公有停車場，交通局針對積欠台中市停管處停車費的車子停在公有車格內，以違反「台中市公有停車場管理自治條例」第5條第1項第5款規定進行拖吊，藉此讓出有限的停車格給更多民眾停車。