自小客停路邊「車窗擋風玻璃全碎」　整條路僅1車被砸...警緝兇中

▲有民眾停車在仁德區文華路路邊停車格，車上左側前後車窗及後擋風玻璃遭人毀損，歸仁分局己調閱監視器偵辦中。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文指出，家人停車在仁德區文華路大台南駕訓班旁停車格內，車上左側前後車窗及後擋風玻璃遭人毀損，整條路上只有網友車子遭到破壞，疑遭針對性刻意行為，台南市警歸仁分局指出，被害人車上並無財物損失，目前己調閱監視器深入偵辦中。

網友PO文指出：「我家叔嫂停在文華路停車格上的車子玻璃遭到破壞，整條路上只有我們車子遭到破壞，是否為針對性刻意為之尚不可知，已報案，靜待後續消息！」。網友並表示：「徵求2/19 am 8:00-2/22 pm7:00這段時間在大台南駕訓班旁停車格有行車紀錄的朋友，感謝！」。

歸仁分局副分局長林逸新指出，2月22日晚上7時許接獲民眾報案，在仁德區文華路3段路邊停車格，有一自小客車左側前後車窗及後擋風玻璃遭毀損，警方據報立即派員前往查處。

警方初步了解，該車車窗玻璃遭毀損，車內並無任何財物損失，不排除遭惡意破壞，歸仁分局已調派鑑識人員採證並擴大調閱監視器，以釐清案情深入偵辦外，並派員加強該路段巡邏，以確保民眾財產安全。