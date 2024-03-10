中國2月CPI轉正　分析指仍未走出通縮陰影

▲中國CPI轉正。（圖／CFP）



文／中央社上海10日電

中國官方昨天公布的數據顯示，2月消費者物價指數（CPI）年增率由負轉正。分析指出，接下來春節拉動的因素消失，在多行業依舊面臨需求偏弱的情況下，中國尚未走出通縮陰影。

國家統計局9日發布數據，2月CPI年增率為0.7%，是2023年9月以來首次正成長。

陸媒第一財經引述多名證券分析師指出，2月CPI表現超預期，除了去年春節在1月、與今年不同之外，假期較熱的出行和文娛活動是主要的推動力。假期過後日常消費能否同樣快速恢復，還需要看居民的就業和收入恢復的情況。

分析說，如果剔除春節影響，物價仍在低位，跟近期採購經理人指數（PMI）等數據訊號一致，指向當前經濟仍有壓力。未來1至2個月是重要觀察期，看是否有新一輪政策陸續公布，對居民就業收入恢復和住房價格調整能產生影響。

中國證券報引述民生銀行首席經濟學家溫彬分析，從產業鏈來看，上游工業品價格受國際大宗商品價格上漲的傳導而有所回暖，下游價格則在一定程度上得到了需求改善的支撐。但中游冶金、化工、建材、設備製造等行業依舊面臨需求偏弱導致的價格下行壓力。

報導指出，雖然物價出現一定的回升跡象，但春節後食品價格正在較快回落，服務消費也將進入淡季，物價總體仍處於低位運行狀態。宏觀經濟政策加大力度擴內需的空間依然較足，中國央行有可能適時降準降息。

法新社引述品點資產管理有限公司總裁兼首席經濟學家張志偉說，現在斷定中國通貨緊縮已經結束還為時過早，因為內需依然相當疲軟，新房銷售也未能趨穩。

中國官方一直否認正在經歷通貨緊縮，然而，中國在疫情後的經濟恢復情況不如預期，居民收入減少，家庭部門消費不如預期，CPI多月處於負成長，從2023年4月起，多名經濟學者就指出，中國經濟已經出現令人擔憂的通縮跡象。