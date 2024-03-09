中國2月CPI上漲0.7%　止步4連負

▲中國CPI回溫。（圖／CFP）



文／中央社台北9日電

中國國家統計局今天公布，2月份消費者物價指數（CPI）比去年同期上漲0.7%，止步「4連負」。不過2月的生產者物價指數（PPI）比去年同期下降2.7%，而且降幅略有擴大。

中國媒體第一財經今天報導，中國消費者物價指數去年10月至今年1月，年比分別減少0.2%、0.5%、0.3%和0.8%，2月轉為上漲0.7%，出現2023年9月以來首次正成長。

中國國家統計局的數據顯示，2月CPI比1月上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.7個百分點；從年減0.8%轉為上漲0.7%，回升較多。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2月CPI較去年同期回升較多，除受本月月比價格上漲影響外，也有春節錯月的影響。

據測算，在2月0.7%的CPI年比變動中，翹尾影響（指上年價格漲跌對本年同比價格指數的滯後與延伸影響）約為負0.6個百分點，今年價格變動的新影響約為1.3個百分點。

PPI方面，報導指出，2月受春節等因素影響，工業生產處於傳統淡季，全國PPI較1月下降0.2%，降幅與1月相同；年減2.7%，降幅略為擴大。

從年比看，2月PPI下降2.7%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，生產資料價格下降3.4%，降幅擴大0.4個百分點；生活資料價格下降0.9%，降幅縮減0.2個百分點。

對於下階段PPI走勢，財信研究院副院長伍超明表示，基建、「三大工程」等需求前置，將對中國的工業品價格形成支撐，但地產需求回歸仍需時日，國內工業品價格上行動能也不宜高估。