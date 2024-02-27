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大陸 大陸焦點 特派現場

陸家庭存款4年內總合達254兆　與10年間存款總和相當

▲▼存錢,存款,儲蓄。（圖／CFP）

▲大陸民眾近4年存款增加58.24兆人民幣（約254兆新台幣）。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸Wind統計數據顯示，2020年到2024年1月，住戶存款共增加58.24兆元人民幣（約254兆新台幣），其中，82%是定存，4年間新增存款總額相當於2009年至2019年總和。在新冠疫後復甦的2022年和2023年，住戶存款分別增加17.84兆元和16.67兆元（人民幣，下同），是2005年後增長最多的兩年。

▲儲蓄,存款,鈔票,人民幣。（圖／CFP）

▲一般民眾瘋狂存錢，對中小銀行造成負債成本上升的困局。（圖／CFP）

《金融界》報導，對於居民存款高增的態勢，興業證券曾在研報分析表示，2022年以來居民存款超趨勢增長並非居民少消費多儲蓄帶來的，而更多是源自其投資行為的變化。

數據顯示，2022年11月以來，居民部門超額存款（相對趨勢值）明顯走高，截至2023年三季度，居民仍有7.5兆元超額存款。也就是說，2023年以來，超額存款的增長主要來自居民部門購房的下降。

對於大陸民眾熱衷於存款，經濟最大支撐的內需消費受到影響，興業證券分析，居民存款超趨勢增長並非是「居民少消費、多儲蓄」帶來，更多源自投資行為的變化。此外，現金在市場上的流通收窄也造成銀行出現困局。

復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，存款是目前銀行負債的最主要來源，「隨著資管新規等深入實施，同業負債持續壓降，存款佔比將進一步提高。在市場競爭加劇的情況下，近年來中小銀行負債成本上升明顯。」

上海金融與發展實驗室主任曾剛也認為，過去銀行傾向於「多拉存款」，但銀行存款太多，客戶黏著度下降、存款利率下調，「銀行的困擾在於負債端有太多資金進入，但在資產端卻不太能以較合理的利率把資金配置出去，息差收窄也是這種挑戰的具體體現。」

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