連跌6元「下周蛋價緩降」　蛋商：營養午餐用量仍未恢復

▲國內雞蛋買氣差，蛋商公會坦言還有降價空間。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋從農曆春節過後，買氣持續疲弱，近期兩波降價，蛋價大降6元，目前產地價每台斤46元、批發價36.5元，來到近兩年低點。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，雖然各地蛋商仍有囤蛋，蛋價後續還有降價空間，但考量3月7日才宣布調降，明天蛋價暫時不變動，將視產銷狀況再調整，強調該降就降，一切由市場機制決定。

林天來表示，雖然這兩天天氣轉涼，但買氣仍未明顯提升，蛋商累積存貨還有待消化，坦言未來還有降價空間，但無論是調降或調漲，都不宜太過密集，會綜合評估蛋農生產成本、市場產銷狀況，再宣布下一波調降時機。

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一名北部蛋商指出，去年進口蛋延燒多時，各縣市政府禁用液蛋，儘管去年底已經宣布解禁，但學校營養午餐使用量仍未達進口蛋爭議前的水準，液蛋、殼蛋用量跟以往差很大，導致囤蛋越積越多，一旦天氣轉熱、消費需求變少，到了暑假學校又放假，蛋價恐怕真的會崩盤。

因應雞蛋買氣差，台灣蛋雞事業產銷督導委員會提醒各產區雞場，預作產銷調節措施，藉此時機進行蛋雞汰換、換羽工作，適度減產，避免產銷失衡。而根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3353萬隻，雞蛋每日生產量12萬500箱（每箱約200顆），比國人每天所需12萬箱雞蛋還多。