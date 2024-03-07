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懶人包／蘇丹紅流竄！營養午餐禁用辣椒粉　6縣市不跟進

▲彰化縣教育處公布即日起營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉。（示意圖／ETtoday資料照）

▲全台縣市宣布營養午餐暫緩或不跟進使用辣椒粉及咖哩粉。（示意圖／資料照）

記者黃資真／綜合報導

致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流竄全台，多間知名食品皆中標，引發食安危機，昨（6）日新北市開第一槍，宣布學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉調味料，目前台南、高雄、屏東、花蓮、澎湖、嘉義縣暫不跟進，《ETtoday新聞雲》為您整理全台22縣市回應。

台北市：暫停使用至3/31

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目前查獲下游流向並無學校團膳廠商，即日起至3月31日，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等調味品，後續視衛生單位稽查情形再行評估是否恢復使用。

新北市：暫停使用3個月

即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，3個月後再進行評估是否解除。

基隆市：暫停使用3個月

全面盤點學校庫房咖哩粉等品項，均未含辣椒成分，無蘇丹紅疑慮，不過為了安全起見，即日起咖哩粉及辣椒粉暫停使用3個月。

桃園市：暫停使用3個月

學校營養午餐均未使用有違法原料的辣椒粉及咖哩粉等辛香料，將預防性暫停使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料3個月，並於3個月後再行評估是否解除。

新竹縣：暫停使用

本縣營養午餐暫緩使用咖哩粉及辣椒粉。

新竹市：暫停使用

本市學校午餐均未使用 「辣椒粉」做為調味性食材，針對有食安疑慮之食材，例如有疑慮的咖哩粉及辣椒粉，也將預防性停止使用。

苗栗縣：暫停使用

學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，後續視衛福部食安事件調查結果再進行評估。

台中市：暫停使用

各校營養午餐即日起暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，並與市府衛生局密切保持聯繫，確定食安疑慮解除後再行評估恢復使用。

彰化縣：暫停使用

即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，後續視衛福部食安事件調查結果再進行評估。

南投縣：暫停使用

學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，後續視衛福部食安事件調查結果再進行評估。

雲林縣：暫停使用

即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料。

嘉義縣：暫不跟進

若有調理需要請各校以原型調味食材，如以新鮮辣椒取代，維護師生健康，教育處、建設處與衛生局將啟動午餐聯合稽查，暫不考慮跟進。

嘉義市：暫停使用

發函本市學校暫緩使用加工辣椒粉及辣味調味粉等品項，若有調理需要請以原型調味食材(如新鮮辣椒等)取代，以維護師生健康；另本府教育處、建設處與衛生局113年度午餐聯合稽查業已於3月啟動，亦將針對各校調味料加強稽查及宣導，杜絕有疑慮調味料流入校園。

台南市：暫不跟進

目前各校所使用的調味料為國內安全的食品，教育局會配合衛生單位持續監控各校食品選購與使用，是否有必要全面禁用，持保留態度，暫不考慮跟進。

高雄市：暫不跟進

學校皆未使用含有蘇丹紅食品，目前採嚴加控管，維護學生們營養午餐用餐安全，暫不考慮跟進。

屏東縣：暫不跟進

縣府會加強學校午餐食材之驗收及把關，對學校及團膳廠商加強稽查，以確保各項食材品質無虞，以維護學童食的安全，暫不考慮跟進。

宜蘭縣：暫停使用

即日起縣內學校午餐禁用辣椒粉、咖哩粉。

花蓮縣：暫不跟進

依照教育部相關規定辦理，另本縣衛生局也對於供應廠商皆進行嚴謹抽查，暫不考慮跟進。

台東縣：暫停使用

各校（本學期）暫停使用辣椒粉及咖喱粉作為午餐調味料食材。

澎湖縣：暫不跟進

未宣布禁用辣椒粉咖哩粉，但要求各級學校用其他生鮮食品來替代辣味，並強調在國中小幼兒園的部分營養午餐，幾乎不會使用辣椒粉跟咖哩粉。

金門縣：暫停使用

目前市面有問題的辣椒粉已經全部下架，將跟進暫停使用辣椒粉及咖喱粉以確保學童的健康及安全，直到相關產品檢驗無危害健康之虞再行開放使用。

連江縣：暫停使用

即日起學校及幼兒園食材禁用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊，教育處表示，待蘇丹紅食安事件落幕後，再行恢復為可用食材。

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關鍵字：

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