營養午餐吃得到草莓！年後價格跌7成　學童樂翻：每人可拿好多顆

▲北市大安區光復市場可買到每盒120元的盒裝草莓。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國產草莓在農曆年前受病蟲害影響，產量大減3成，導致價格大漲，每台斤飆破600元，年後隨著草莓第3期花開，產量大增，產地價格直降，降幅達7成，市場上隨處可見每盒百元草莓，北市也有多所國小近日營養午餐的飯後水果供應草莓，讓小學生樂喊：「草莓自由！」

根據台北農產運銷公司今日報價，草莓價格再下探，品質最好的草莓（上價）每公斤平均批發價180元、中價97元、下價34元，農曆年前相較，降幅達7成。

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也因正值草莓產季尾聲，不少果農降價出清，新北市板橋區一家水果行每天從苗栗大湖產地直送整籃販售的草莓，品質最好、最大顆的1號果，每台斤不到200元；市場上常見的2、3號果，每台斤也降至約100元至150元，至於小果更是降價至每台斤約40元至80元。台北市大安區光復市場也可買到只要120元的盒裝草莓。

此外，近期包括台北市博愛國小、三興國小、銘傳國小、南門國小等學校營養午餐，飯後水果都供應草莓，每人可以吃到5顆左右，一名小學生就說，之前都沒有在營養午餐吃到草莓，現在每人可以拿好多顆，真的實現「草莓自由」了。

中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，受限餐費限制，團膳業者在選擇水果時，通常會以價格為優先考量，年前草莓價高，根本不可能使用，現正值產季尾聲，部分賣相較差、較小顆的草莓就會供應團膳使用，學生也吃得很開心，但提醒學校師生，營養午餐草莓供應時未清洗，學生食用前一定要徹底洗淨。

農糧署副署長姚志旺表示，前陣子因為天氣突然變熱，草莓紅得快，產量陸續出來，但進入第3、4期花，品質和大小都不如第1、2期，因此價格會再下修，年前因病蟲害影響產量，價格比往年還高，但年後價格則跟往年差不多，現在草莓雖然賣相比較差，但甜度不錯，價格也很親民，草莓產季只剩不到一個月，消費者可好好把握產季尾聲。

▲草莓降價，成為國小營養午餐的飯後水果。 （圖／翻攝教育部校園食材登錄平臺）