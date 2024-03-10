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KK園區翻版！印度年輕人尋高薪　遭人蛇集團騙到俄羅斯打仗

▲▼俄羅斯軍隊,俄羅斯士兵,俄羅斯憲兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲人蛇集團以高薪就業或是補助留學等名義，把印度年輕人騙到俄羅斯，並強迫其到俄烏戰爭前線作戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭開打至今雙方紛紛投入大量人力，然而殘酷的戰爭也使許多士兵戰死前線，急需軍力的俄羅斯除了花錢找上傭兵外，如今更傳出將目光鎖定在外籍人士，假借提供高薪就業與留學機會的名義，將印度年輕人騙到前線替俄國打仗，更造成至少2人死亡。

根據《路透社》報導，印度中央調查局（CBI）7日透過聲明宣布破獲了一個人蛇集團，該集團在網路上假借提供在俄羅斯的高薪就業或是留學機會，引誘印度年輕人前往俄國，並將其送上戰場。

CBI透露，截至目前為止已至少有35人被騙到俄羅斯，比早前印度外交部透露的20人還多了超過一半。報導指出，有至少2名印度籍男子前往俄羅斯後，在俄烏戰爭中戰死，他們的家屬表示，死者原本以為只是在軍隊中「幫忙」。

印度駐俄羅斯大使館已經證實其中一人死亡。CBI在聲明中指出，這個非法人蛇集團在印度境內的數個邦展開招募活動，並透過社群媒體與當地代理商尋找詐騙目標。

此外，其中一些受害人是被可疑的俄羅斯私立大學錄取，對方聲稱願提供免費機票與簽證，吸引他們前往。CBI強調，這些被人蛇集團騙到俄羅斯的印度年輕人被迫接受作戰訓練，而俄國軍方更違背他們的意願，將印度公民部署在俄烏戰區的前線，部分受害者因參戰受到重傷。

CBI在包含首都新德里與金融中心孟買在內的多個城市展開搜查，一共查獲了5000萬盧比（約新台幣1900萬元）的現金、相關文件以及電子紀錄，同時逮捕數名涉案人士，並將他們拘留在不同地區審訊。

在此之前曾有7名印度男子錄製影片表示，他們持旅遊簽證被騙到俄羅斯，現在被迫在俄羅斯軍隊服役，希望能尋求印度政府的幫助，該影片隨即在網路上引發討論，印度政府也立刻展開調查，並聯絡相關人員。

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