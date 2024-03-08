王世堅稱裕隆引中國零件「木馬屠城」　游淑慧嗆：老王玩不出新把戲

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委王世堅昨日在財委會以高分貝質疑，國產汽車品牌裕隆引進中國電動車零件，再組成「偽國產車」，並直言此舉是「21世紀科技版的木馬屠城記」。對此，台北市議員游淑慧今（8日）指出，王世堅過去在台北市議會曾兩度在質詢中使用「木馬屠城記」一詞，直呼「老王玩不出新把戲」，並痛批，民進黨總是指控企業賣台，用意識形態壓垮台灣的發展。

王世堅昨日在立法院財政委會質詢時，以高分貝附帶拍桌指控，國產汽車品牌裕隆將中國的電動車零件引進台灣，再組裝成「偽國產車」，並直言，政府關稅保護裕隆這個阿斗70年，結果反攻大陸沒成，還可能成為「21世紀科技版的木馬屠城記」。然而，裕隆汽車隨後也回應，王的指控並非事實。

針對此事，王世堅昔日選戰對手游淑慧指出，2014年王世堅質詢郝龍斌市長，就說過連勝文訪中是木馬屠城；2018年王世堅質詢柯文哲市長，也嗆柯文哲兩岸一家親是木馬屠城。

因此，游淑慧說，看到王世堅質疑裕隆汽車，把中國大陸電動車的零件引進台灣組裝是「偽國產車、21世紀科技版木馬屠城記」，根本是「老王玩不出新把戲，一隻木馬玩十年」。

游淑慧認為，無論是從政治、藝人到企業，民進黨一貫指控：賣台、引清兵入關、不愛台，是在用綠色的意識形態汙名化和壓垮台灣各個層面的發展與競爭力。

最後，游淑慧還酸，自己家的電鍋也是made in china，「天啊，木馬屠城……，我吃中國製電鍋飯」。