日職紀念鳥山明！比賽轉播藏《七龍珠》彩蛋　粉絲：全亮時最精彩

▲日職紀念鳥山明，比賽轉播藏《七龍珠》彩蛋。（圖／翻攝自X）

網搜小組／趙蔡州報導

日本漫畫家、《七龍珠》作者鳥山明1日過世，消息讓全球所有的粉絲悲痛不已，他的作品也影響了許多的日本職棒球員。為了紀念鳥山明，日本職棒8日舉辦的熱身賽中，轉播單位特別將好球、壞球與出局數等7個燈號改為龍珠圖案，畫面讓許多網友直呼「很棒的想法，希望鳥山明先生能收到大家的心意」。

網友在網路平台X（前身推特）上轉貼日職8日熱身賽，軟銀對決羅德、阪神對決養樂多的兩場賽事電視轉播，可以看見轉播單位把3顆壞球、2顆好球、2個出局數等7個燈號，改成了漫畫《七龍珠》中的7顆龍珠，只要某一隊伍打出了2出局與滿球數時，7顆龍珠就會一起出現。

事實上，日職有許多球員都是《七龍珠》的粉絲，像是阪神虎投手下村海翔入住隊舍時，就特別帶了全套七龍珠漫畫，受訪時也坦承《七龍珠》是他接觸動漫的起點。阪神外野手小野寺暖更是選擇動畫七龍珠GT主題曲「心漸漸被你吸引」作為出場曲。

其他網友看了也紛紛表示，「希望鳥山明先生老師能一路好走」、「這樣的想法真的很精彩，鳥山明老師的作品真的很受大家的喜愛，無論年齡或性別」、「很棒的想法，希望鳥山明先生能收到大家的心意」、「太感動了，當聽見老師的死訊，我感覺自己的心被挖了一個大洞」、「七顆龍珠亮起來，就是最精彩的時候」。