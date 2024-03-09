　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會

▲▼鳥山明過世。（圖／翻攝X）

▲鳥山明過世。（圖／翻攝X）

文／中央社

日本漫畫家鳥山明1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。不過，他的死訊直到8日才被公開，社群媒體瞬間充滿悲傷、震驚留言。

網友對於鳥山明的死訊竟能被瞞得如此嚴密，都感到十分震驚。在他逝世後，他的作品計畫甚至還舉行過發表會。

鳥山明的工作室BIRD STUDIO8日發布聲明告知外界噩耗，稱「鳥山明熱心投入許多工作，而且還有許多事情尚未完成，相當遺憾他離開人世」。

聲明還說，鳥山明的葬禮已由親近的家人舉行完畢，並依照鳥山明尋求寧靜的意願，謝絕弔唁、奠儀、供品、獻花，也懇請媒體不要採訪鳥山明的家人。

與此同時，東映動畫、集英社「少年JUMP」的官方網站也發文追悼，令人驚訝的是，「少年JUMP」的官方網站還刊載了鳥山明至交，以及著名漫畫家的追悼評論。

這些人包括「勇者鬥惡龍」製作人堀井雄二，「電影少女」、I”s作者桂正和，「航海王」作者尾田榮一郎，以及「火影忍者」作者岸本齊史，一共4人。他們都對鳥山明的突然逝世感到不捨，並寫下長文傳達對他的敬意與懷念。

這顯見在發表鳥山明逝世消息之前，相關人士做了嚴密的準備工作。

其實，鳥山明最近頗為活躍。3月4日，以鳥山明短篇漫畫「SAND LAND」為中心的計畫才在東京舉辦「SAND LAND Project發表會」。雖然「SAND LAND」劇場版動畫去年8月已經在日本上映，但發表會上稱，鳥山明還有許多未來構想。

發表會上也引用鳥山明的評論，提到新的角色設定等。誰也不知道，當時鳥山明已經逝世。

社群媒體上，網友對於鳥山明的死訊竟能被瞞得如此嚴密感到震驚。

有人說「看到鳥山明老師的訃告，竟然是1週前發生的事，沒有任何資訊被洩露，真的很令人震驚」、「老師在1週前去世了，他們收集了名人的評論，直到1週後才在官方網站宣布，保密能力真是驚人」、「保守了1週的秘密，也就是說，完全沒有從任何人口中洩露出去，可見鳥山明老師有多受人尊敬」、「能夠守住秘密，集英社的管理能力固然者人，但也有老師本人的原因。」

 
ET快訊
鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會
閨蜜自拍照露餡！　神岡桶屍「酒店女」無直接證據仍重判27年半
今晨7.5℃　10縣市低溫特報！下週中部以北轉雨
彭博：台積電將獲美逾1571億元　支援晶片生產計畫
快訊／《櫻桃小丸子》配音聲優驚傳過世　享壽63歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭博：台積電將獲美逾1571億元　支援晶片生產計畫

投資人評估就業報告　美股收黑、台積電ADR跌1.9%

鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會

比特幣創新高　盤中一度突破7萬美元

馬克宏也是《七龍珠》粉絲　PO鳥山明簽名畫作悼念

快訊／美聯合航空波音737 MAX 8「降落衝出跑道」　機組乘客緊急疏散

家人以為4歲童失足墜水池溺斃！監視器驚揭「13歲少年殘忍殺害」

23：59領錢「被關在銀行」　女趴地求救慘烈一幕曝光

「拒幫口交」慘遭2友砍殺！　40歲印度男陳屍池塘

澳大堡礁大規模白化「20年來最嚴重」　專家：像在煮珊瑚礁

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　享壽68歲

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

火辣西施放大招「買檳榔送熱舞」　路邊整排老司機朝聖！

故意追撞？丟丟妹遇行車糾紛　男友遭3煞球棒、辣椒水攻擊

彭博：台積電將獲美逾1571億元　支援晶片生產計畫

投資人評估就業報告　美股收黑、台積電ADR跌1.9%

鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會

比特幣創新高　盤中一度突破7萬美元

馬克宏也是《七龍珠》粉絲　PO鳥山明簽名畫作悼念

快訊／美聯合航空波音737 MAX 8「降落衝出跑道」　機組乘客緊急疏散

家人以為4歲童失足墜水池溺斃！監視器驚揭「13歲少年殘忍殺害」

23：59領錢「被關在銀行」　女趴地求救慘烈一幕曝光

「拒幫口交」慘遭2友砍殺！　40歲印度男陳屍池塘

澳大堡礁大規模白化「20年來最嚴重」　專家：像在煮珊瑚礁

69歲寇世勳進軍好萊塢合作楊紫瓊！享專屬休息車、廚師待命煎牛排

天冷來碗熱呼呼的粥！六間超人氣　紅蟳、‎干貝通通吃得到

敗在閨蜜自拍照！　神岡桶屍案「酒店女」無直接證據仍重判27年半

營養師教你吃水果「正確時機」　飯前、飯後應避免酸性水果

彭博：台積電將獲美逾1571億元　支援晶片生產計畫

投資人評估就業報告　美股收黑、台積電ADR跌1.9%

鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會

眼周冒細紋超顯老！皮膚科醫師教「眼部抗老」3秘訣：先減少摩擦

威剛去年淨利年增7成、EPS 5.21元　看好今年業績、毛利率成長

比特幣創新高　盤中一度突破7萬美元

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

美聯合航空波音737「降落衝出跑道」

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

深夜11：59去領錢　女一分鐘後GG了

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鳥山明離世　馬克宏PO《七龍珠》簽名畫悼念

他下藥迷暈妻「10年內邀83人性侵」！

她穿「肉色裝」去婚禮　紅花遮3點

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

彭博：台積電將獲美逾1571億元　支援晶片生產計畫

2千人裸體郵輪　他揭內幕：老婆很喜歡

正妹身材太辣「穿背心被當Bra」　被趕出健身房

鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會

更多熱門

相關新聞

配音悟空38年聲優：腦中一片空白

配音悟空38年聲優：腦中一片空白

以「七龍珠」等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，3月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。在動畫「七龍珠」中替主角「悟空」配音38年的聲優野澤雅子，透過事務所發表追悼。

鳥山明離世　馬克宏PO《七龍珠》簽名畫悼念

鳥山明離世　馬克宏PO《七龍珠》簽名畫悼念

鳥山明猝逝！40年好友桂正和慟「以為我會更早走」

鳥山明猝逝！40年好友桂正和慟「以為我會更早走」

洪孟楷曝《七龍珠》在人生中的意義　哀悼鳥山明「這代人共同的惋惜」

洪孟楷曝《七龍珠》在人生中的意義　哀悼鳥山明「這代人共同的惋惜」

鳥山明病逝！陸外交部表達深切哀悼 曾赴陸旅遊借鑑「西遊記」

鳥山明病逝！陸外交部表達深切哀悼 曾赴陸旅遊借鑑「西遊記」

關鍵字：

鳥山明

讀者迴響

熱門新聞

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

即／冷氣團最強時刻到！12縣市「低溫特報」

數發部一年出國329天　砸4億弄辦公室

即／《櫻桃小丸子》聲優驚傳過世　享壽63歲

00919、00878掙扎要出場還加碼？

30歲男罹疝氣住院開刀　隔天變植物人

「甜甜價入手台積電」他賺到頭期款！全場驚呆

行程超緊湊！　張員瑛「演唱會上掐大腿」敬業被拍

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

羅東知名羊肉湯被爆「洗衣袋燉湯」

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

2024上半年桃花運最旺的3大星座！

更多

最夯影音

更多
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面