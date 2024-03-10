任務太多壓力山大！作家提「PIZZA切割法」：一片一片消化困難

▲作家吳淡如使用「PIZZA 切割法」來拆解困難任務。（圖／時報出版）

記者林育綾／綜合報導

現代人要學的東西、要讀的書、要完成的任務多到數不清，也讓不少人壓力山大，引發各種身心焦慮。作家吳淡如提出「PIZZA切割法」，搭配盛行的「番茄鐘工作法」可說是「強強聯手」。她把不容易的事情都想成PIZZA，分成10份，因為一次吃一整個PIZZA，光想就費力，「切成十份，先吃掉一片，看起來就沒那麼龐大。」

吳淡如在《窮思維、富邏輯：人生實用商學院之致富之前先自主》書中提到，現代人面對知識爆炸難免會焦慮，為了如此多元複雜的學習需求、任務，常常不知從何開始，因此很多人會拖延或逃避，但這樣可能永遠無法學習、保持競爭力。

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面對不時出現的任務，她建立了簡單的處理模型，為了不要陷入瓶頸思維，有個「PIZZA 切割法」，把難題、想完成的某些不容易的事情，想成一塊PIZZA。但無論如何，一個人要吃掉一整個PIZZA，都是有些費力的。因此她會想辦法切割PIZZA，先不去想一整個很難吃得下，而是把它切成10份，先吃掉一片，看起來就沒那麼龐大，隔天再想辦法吃掉另一片。

吳淡如透露，這也是她的讀書方法之一。一本很厚的書竟然要讀完，實在有點頭疼。她不少考試用書都被她拆成幾份，一份一份慢慢看完，看完之後「長相」相當殘缺。但她認為只要能讀完，「長相」殘缺又何妨，「書，應該是拿來看的，不是擺著欣賞的。」

「基本上不好用的才是永遠嶄新的。書太厚，不會想要隨身帶，太厚的書老是在提醒你，前路漫長。如果能夠一部份一部份各個擊破，感覺上就是一天天完成了階段任務。」

她同樣用「PIZZA 切割法」在跑馬拉松，全馬42公里，從出發點來看，還真的是在遠得要命王國，因此在跑到2公里時，她不會告訴自己「還有40公里要跑」，而是會說「已經完成20分之1」。等跑道4公里，就告訴自己「已經完成10分之1了」，「你看，分母變動得多快。等到半馬完成，當然只剩2分之1了。」

她也透露，自己開始跑馬拉松之後，做任何事都越來越有耐力和意志力，越能掌握自己的身體狀況，會活得越有信心，不管你已經到了什麼樣的年紀。「若你抱著，『我老了、算了』，那就是進入等死心態了。」

▲「PIZZA 切割法」和「番茄鐘工作法」可說是強強聯手。（圖／時報出版）

吳淡如也說，這跟盛行的時間管理法「番茄鐘工作法」原理相同，番茄鐘不是強迫你學習、工作，而是強迫你在開始工作後休息，這也是「休息是為了走更長的路」這番老話。

她說，「就算是學一個費力的東西，心想：反正25分鐘之後就可以休息，你就不覺得自己像囚犯。一旦開始感受到投入的樂趣，你反而會在25分鐘鬧鐘響時，捨不得休息。」