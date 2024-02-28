　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外遇後道歉要怎麼說？「我會尊重你的決定⋯」6種常見說詞超雷！

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲外遇後道歉該怎麼說？6種說詞超雷，小心避踩。（示意圖／CFP）

文／林萃芬
摘自／時報出版《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任

引言：你曾經在媒體頭條上看到某位名人的外遇醜聞，隨後聲稱已獲得配偶的原諒，並思考過這樣的原諒是真是假嗎？在社會和影劇新聞中，這樣的報導屢見不鮮，但背後的真相究竟如何？諮商心理師林萃芬在新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中提到，當外遇事件爆發後，大部分的外遇者都會向受害者道歉。然而，這些道歉往往效果有限，而我們最常聽到的「道歉詞」是什麼呢？

1、「是我做錯了，如果你受不了，想要離開，我也無話可說，我會尊重你的決定。」
這句話非但沒有達到道歉的效果，反而會讓受傷者覺得外遇者要遺棄自己，想要跟第三者走了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2、「如果你覺得很受傷，我很抱歉。」
這句道歉詞不只會讓伴侶感到不真誠，還會產生副作用，受傷者會覺得外遇者沒有真正體會自己的痛苦，沒有真心悔改。

3、也有不少外遇者會愧疚地詢問：「那我現在可以怎麼做？」受傷者常會生氣地說：「你現在做什麼都沒用。」外遇者也多半會接著回答：「如果我做什麼都沒有用，那我也沒有辦法。」

4、「與其看你這麼痛苦，不如分開好了」，這樣的道歉詞表面上似乎為受傷者著想，想要讓受傷者好過一點，卻會讓受傷者覺得外遇者「根本不想努力」，想要把自己推開，通常會更加生氣。

5、「事情已經發生了，我也無能為力」，這種說法只會讓受傷者覺得無力，感受不到外遇者對自己的愧疚感，有心想要撫平自己的痛苦。

6、「我已經道過歉了，你不要再提起這件事，你再講我就離開了」，這句話聽起來像道歉，實際上卻是威脅受傷者「你再說，就別怪我離開」，會讓受傷者感到更加委屈。

從上面的「道歉詞」中可以察覺，這些話語中都暗藏一些會引發情緒的字眼，想要收到「道歉的效果」，最好避開會讓受傷者感到不舒服的語言。

●道歉裡的「如果」與「但是」誠意不足反增怨

紐約大學的教授格拉斯哥（David Glasgow）研究發現，道歉之所以會讓人覺得沒有誠意、太過虛假，是因為道歉者使用了「如果」跟「但是」這兩個常用的語詞。

他舉一個常見的例子說明：「如果你因為情緒太激動，以至於沒有察覺我在開玩笑，我很抱歉」，這樣的「如果」道歉句型會讓對方有被質疑、被指責的感受，自然效果不好。

此外，在道歉的過程中出現「但是」的句型，則會給對方「合理化自己行為」或是「逃避責任」的印象，譬如說：「我很抱歉把關係搞砸了，但是我不是故意的」，這句話除了會讓受傷者覺得不夠真誠，彷彿還提前預告自己「未來還會再犯」，越道歉對方越不安。

●外遇道歉四法則，認錯、負責、悔改、彌補

道歉要達到效果，格拉斯哥教授提供「四個R的道歉法則」，我發現這套法則非常適合用於外遇後的道歉，值得外遇者學習。

＊ 第一個「R」是 Recognition（認知），明確認知並承認自己的錯誤。

＊ 第二個「R」是 Responsibility（負責），接受自己錯誤所帶來的傷害，並為錯誤負責，同時不附帶任何「但書」。

＊ 第三個「R」是 Remorse（後悔），對自己的行為表現出後悔的態度，但不需過於戲劇化，適度且發自肺腑即可。

＊ 第四個「R」是 Redress（矯正），採取實際行動去矯正、彌補因為自己的錯誤所造成的傷害。

●愛不是口頭說說，行動證明真誠意

也因此，「有效的道歉」不是說完「對不起」、「很抱歉」就結束了，而是要感同身受，用具體行動去展現負責、後悔、彌補的心意，才可能讓受傷者接收到誠意。還有些外遇者會不斷強調：「我很愛你」，以為這樣可以讓受傷者釋懷，事實上這句話會激發反感，會讓受傷者覺得矛盾：「很愛我」卻會「重傷我」，要如何相信外遇者的愛是真愛。

●真誠彌補，聆聽痛苦心聲；持續道歉，釋放療癒力量

這個時候，採取彌補的說法是：「因為我的外遇行為，讓你身心承受這麼多痛苦，我知道現在我做什麼可能都無法立刻減輕你的痛苦，我想做點什麼，你可以告訴我，做什麼可以讓你好過一點點。」道歉要有效，重點是受傷者的感受好不好，而不是外遇者的主觀判斷，還有就是，外遇後的道歉需要持續進行，當受傷者又進入痛苦情緒時，不妨再次道歉，讓受傷者從每一次的道歉中獲得釋放的力量。

★本文摘自時報出版《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》，作者林萃芬，諮商心理師，專長感情諮商、外遇後重建信任及親密關係、好眠放鬆、企業及生涯諮商、身心減壓、產後憂鬱情緒壓力紓解、青少年情緒及自我探索諮商、人際及親子溝通⋯等。每段外遇背後，都藏有深層次的心理需求與徵兆。透過引導，將學會如何療癒情感創傷，重新找回自我價值；並深入瞭解外遇背後的心理動機，啟動療癒之路，重建破碎的信任。

你可能也想看

外遇「6個時機點」最會發生！有小孩也上榜　心理師嘆：看太多了

外遇後真的「回不去」嗎？心理師分享療癒心法　重建信任感

「外遇體質」測驗！15題看伴侶出軌機率　對刺激需求越高可能越大

 

ET快訊
快訊／生產蘇丹紅辣椒粉　工廠處長「變造SGS報告」羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

作家H分手瘦了3公斤！　曝還想挽回陳珮甄「1件事做最錯」

把握好天氣！明晚起「雨擴全台」　2波最低溫時間曝

外遇後道歉要怎麼說？「我會尊重你的決定⋯」6種常見說詞超雷！

「最美檢察官」自曝小學成績爛每天被打　好友1句話逼哭翻轉人生

幻術師大仙被2男翻道具嘲笑　草屯新世代扶輪社凌晨發文道歉

罕病男買車遭歧視嘲笑　兒子力挺「我的避風港」被讚爆

深坑火警戴奧辛檢出結果遠低於國際標準　新北環保局：民眾請安心

北市東山高中4人滿級分　高二資優跳考陳柏睿考57級分

LINE「18款免費貼圖」限時下載！可愛小恐龍、超實用Q萌日常

又有強烈冷氣團殺來！全台連3天急凍10度↓「有機會下雪」

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

台南騎士疑未保持安全距離自摔　慘遭大型車輾斃

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

作家H分手瘦了3公斤！　曝還想挽回陳珮甄「1件事做最錯」

把握好天氣！明晚起「雨擴全台」　2波最低溫時間曝

外遇後道歉要怎麼說？「我會尊重你的決定⋯」6種常見說詞超雷！

「最美檢察官」自曝小學成績爛每天被打　好友1句話逼哭翻轉人生

幻術師大仙被2男翻道具嘲笑　草屯新世代扶輪社凌晨發文道歉

罕病男買車遭歧視嘲笑　兒子力挺「我的避風港」被讚爆

深坑火警戴奧辛檢出結果遠低於國際標準　新北環保局：民眾請安心

北市東山高中4人滿級分　高二資優跳考陳柏睿考57級分

LINE「18款免費貼圖」限時下載！可愛小恐龍、超實用Q萌日常

又有強烈冷氣團殺來！全台連3天急凍10度↓「有機會下雪」

精誠去年每股賺6.02元　今年將投資各項生成式AI加值服務

駁斥馬克宏說法　白宮：美國不會派兵至烏克蘭作戰

作家H分手瘦了3公斤！　曝還想挽回陳珮甄「1件事做最錯」

泰勒絲演唱會剛結束⋯71歲父親驚傳「打狗仔」　澳洲警方調查中

北市動物園34歲黑熊爺爺　「小熊」辭世

把握好天氣！明晚起「雨擴全台」　2波最低溫時間曝

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師被捕

外遇後道歉要怎麼說？「我會尊重你的決定⋯」6種常見說詞超雷！

「最美檢察官」自曝小學成績爛每天被打　好友1句話逼哭翻轉人生

幻術師大仙被2男翻道具嘲笑　草屯新世代扶輪社凌晨發文道歉

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

要變天了！連2波極冷空氣「最凍剩9度」　全台甩雨時間曝

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺

日本人愛吃澱粉卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

正妹「交友神器狂配對」卻脫不了單！她曝2要求：過分嗎

預算只有3.5萬「出國能去哪？」　內行推1地：錢超夠

幻術大仙被2男翻道具　草屯新世代扶輪社道歉

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

女友要他簽婚前協議　網見3條件狂勸

罕病男買車遭歧視　兒挺「我的避風港」被讚爆

檢察官小學每天被打　1契機逆轉人生

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉：大小姐嗎

考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分

更多熱門

相關新聞

「喜歡你射出來的幸福樣」！2寶媽偷吃男同事

「喜歡你射出來的幸福樣」！2寶媽偷吃男同事

桃園一名人夫控告妻子外遇男同事，對話紀錄十分鹹濕，妻子曖昧稱「感覺我身體還記得你放進去的時候」，還喜歡對方結束時幸福的表情，人夫因而心碎離婚，並向2人求償百萬，桃園地院判賠30萬元為適當。

音樂老師自爆婚後出軌！

音樂老師自爆婚後出軌！

男師約開砲「100下以內」　小三羞喊抽筋

男師約開砲「100下以內」　小三羞喊抽筋

妻子睡過26男　他怒也要跟26女上床

妻子睡過26男　他怒也要跟26女上床

新娘婚禮上喝醉舌吻伴娘　新郎氣炸離婚

新娘婚禮上喝醉舌吻伴娘　新郎氣炸離婚

關鍵字：

外遇出軌劈腿婚變林萃芬療癒時報出版

讀者迴響

熱門新聞

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

蘇丹紅案　工廠處長羈押禁見、員工交保

三重房屋傾斜　2建築貼一起了

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

即／泰國槍殺「少爺」逃回台　24歲男聲押禁見

00706L跌太慘　證交所宣布2／29暫停融資融券

汪小菲女友Mandy也離過婚！前夫高EQ發聲：祝幸福

啦啦隊「少鹽」提告曝月入2萬　法官也驚訝

要變天了！連2波極冷空氣「最凍剩9度」　全台甩雨時間曝

三重公寓傾斜　建商副總鞠躬道歉

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺

周星馳《女足》將來台海選

即／三重大樓傾斜「瓦斯外洩」　市府急灑水＋關閉管線

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面