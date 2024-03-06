「倒楣體質」衰事總會找上門？　命理師教4招「自造好運」

▲有些人認為自己有倒楣體質，常感覺周圍愛找自己麻煩、幸運之神總忽略自己。（示意圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

你有「倒楣體質」嗎？認為幸運之神總是忽略你，衰事、麻煩事卻不斷找上門？科技圈國師兼風水命理專家簡少年提到，其實不少人的倒楣是來自「受害者情結」，習慣將失敗、挫折，推到環境或他人等外部因素，缺乏內省，困在受害心態中更難以成長，也會將負面情緒傳播給周圍的人，創造不幸的連鎖反應。

簡少年在《簡少年現代生活改運書》當中說明，過度內省確實可能帶來壓力、負面影響，但習慣把壞事歸咎到外部因素的人，往往也困在「受害者情結」中，難以反省和成長。這類人常覺得世界充滿敵意，面對問題時會先指責他人，也對別人提供的幫助或建議產生質疑。

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這樣的態度不僅影響自己，也會將負面情緒傳播給周圍的人，創造不幸的連鎖反應。而這種「受害者情結」，如奧地利心理學家費尼切爾（Otto Fenichel）所述，與憂鬱症有很深的關聯，還會在人際關係中引發無力感。理解這樣的心理模式，除了可以更同情看待困於這狀態的人，並提醒自己尋求平衡，以免陷入無益的歸咎循環。

高敏感又常批評他人的人，往往難以接受批評或拒絕，表現出攻擊、憤怒，他們缺乏健康的情緒宣洩途徑，甚至自我傷害，這種性格讓他們遠離朋友，拒絕援助，沉浸在「自我悲劇」中吸引外界注意。這模式常源於批評性的家庭背景，受負面言語影響，感到自己「永遠不夠好」，成年後，還可能重演，不知不覺將負面循環傳給子女。

▲命理師認為，「好運體質」可以自己創造。（示意圖／視覺中國CFP）

對此，簡少年分享4招「創造好運」的方法：



1、擺脫以怨養怨的受害者心態

擺脫「受害者情結」，需從承擔自身責任開始，意識到情緒和經歷根植於個人認知。若把自己看再為悲劇主角，只會陷入負面循環，用不幸來尋求關注。要轉變這個思維，除了尋求正向獲得關注之道，可將故事從悲轉喜。

這過程要求重新審視自我表達，從言行到思維，步入正向循環。認識到幸福與不幸相對，從道家視角，理解萬物生長需平衡，學於內外因素中尋求成長，是擺脫受害者情結、開啟正向生活循環的關鍵。



2、未來學的規畫：你擁有改變未來的力量

未來學的規劃必須考慮三個主要節點：我們的過去經驗、目前所處的狀態，以及對未來趨勢的預見，比如人工智能和元宇宙的發展。

這要求我們詳細記錄自己的過去背景、當前情況、對未來的展望。進一步，需要評估達成理想未來（如高薪、理想的伴侶和家庭）和避免最糟糕情況（如經濟困難、失業或健康問題）所需的條件。完成後，建議「每日回顧這些計劃」，確保所有決策都朝向最佳未來發展，避免可能導致不良結果的行動，這便是「未來學」的簡易公式。



3、看似兩件毫不相關的事情，其實緊緊相依

簡少年閱讀《當和尚遇到鑽石》，書中提出一個有趣的觀點，日常生活中的微小事件，如與家人的爭執或對服務生的態度，可能會在不經意間影響到我們的大問題，例如工作中的衝突。

而這與紫微斗數的原理相符，每個人的命盤由12個宮位組成，某些宮位的不利（化忌）預示著與財務或家庭相關的挑戰。這表明看似無關的生活片段，實際上緊密相連，解決生活中的一個小問題，有時也能帶來其他方面的正面變化。紫微斗數透過轉宮法，展示了如何深入理解這些連接，強調個人行為與生活事件之間的相互影響。

▲超越受害者心態，就能逐漸好運。（示意圖／CFP）



4、用正向眼光看待周遭，命運就會逐漸變好

你的存在與世界不是分離的，你對自己的態度，反映了你對世界的看法。當你認為他人對你不好時，實際上也是你不善待自己。簡少年提及，佛教教導要消除分別心，強調一體性的重要性。透過正面的視角看待世界，你將感受到世界以同樣的正面能量回應你。

紫微斗數也揭開，生命中的每一部分都互相連結，陰陽交融，象徵著內外世界的和諧。鼓勵周圍的人以善意對待世界，從而共同創造一個更加美好和諧的生活。通過理解和實踐這些原則，就可以超越受害者心態，邁向幸福的人生。

（★資料摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。）