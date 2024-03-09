下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

▲因水氣增多，濕冷天氣將持續到下周二清晨，玉山有機會再降3月雪。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

受到強烈大陸冷氣團影響，今晚到明晨仍有10度以下低溫。中央氣象署表示，明天白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，但水氣稍多，感受偏濕涼，下周一有鋒面以及冷空氣南下，低溫探14度。另外，今晚起到下周二清晨，若水氣與低溫配合，中部以北3500公尺以上山區可能下雪。

受到強烈大陸冷氣團影響，今日北部及東北部整天氣溫偏低。氣象署稍早持續針對新竹縣、苗栗縣及金門縣發布低溫特報，今晚至明天上午有10度左右或以下低溫發生的機率。氣象署表示，由於水氣增多，現在起到下周二（12日）清晨，包括玉山在內的中部以北3500公尺以上山區，可能有路面結冰、零星降雪機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署17時最新預報，明（10日）清晨各地仍寒冷，但明天白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略回升，北部高溫約17至20度，東南部20至23度，中南部則有22至23度，但東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部也有零星短暫雨。

▲未來一周溫度變化，明天強烈冷氣團減弱，下周一將有另一波南下。（圖／氣象署提供）

下周一（11日）將有鋒面通過及另一波冷空氣南下，氣象署表示，冷空氣強度比今天這波弱，大約是東北季風增強或大陸冷氣團，屆時各地白天氣溫稍下降，低溫約14至18度，因水氣較多，各地都有降雨機率，中部以北及東半部將有局部短暫陣雨，南部也有零星短暫陣雨。

下周二、三（12、13日）受這波冷空氣影響，氣象署表示，北台灣天氣較涼，其他地區早晚也偏涼，預估中部以北低溫約13至14度，沿海空曠地區約12度；因水氣減少，這兩天各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨。

氣象署指出，下周四（14日）起冷空氣減弱，北部及東北部氣溫回升；東半部有局部短暫雨，西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。但下周五、六（15、16）水氣再度增多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲下周二清晨之前水氣稍多，天氣也偏濕冷。（圖／氣象署提供）