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冷空氣遞補夜襲！直逼寒流探10度　下周雨襲全台

記者李姿慧／台北報導

未來一周有兩波冷空氣影響，其中一波強烈冷氣團正影響台灣，今天(8日)晚間到明晨、明晚到周日清晨將是最冷時刻，台北低溫探10度，有機會達寒流等級，另下周一再有新一波鋒面通過，全台有雨，後方冷空氣接力，會再有一波降溫。

▲強烈大陸冷氣團影響 民眾做好保暖準備▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲冷空氣影響，今入夜到明晨溫度會再降，台北探10度有機會達寒流等級。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

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中央氣象署科長林伯東表示，未來一周有兩波冷空氣影響，第一波是目前正在影響台灣的強烈冷氣團，下周一、下周二之後則會再有另一波冷空氣影響台灣。

今天西半部陽光露臉，白天回溫，東部雲量仍多，剩東半部尤其沿海地區有零星降雨，西半部降雨已經緩和下來。

未來一周溫度趨勢，林伯東說明，今明兩天受強烈大陸冷氣團影響，各地夜晚、清晨偏冷，北部尤其台北地區，明天清晨、後天清晨可能出現10度左右低溫，花東約13到14度，南部14到15度；今天晚上到明天清晨，以及明晚到後天清晨為這波最低溫時刻，台北出現10到11度，有機會達到寒流等級。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林伯東指出，周日白天冷氣團減弱，下周一、下周二到下周三又會再受到下波冷空氣影響，台北低溫大約14到15度，南部17到18度，花東16到17度。

降雨方面，林伯東表示，今降雨緩和，僅東半部、西半部山區有零星降雨，不過周日降雨會增加一些，受華南雲系逐漸移入影響，北部、東半部、中南部山區有局部性降雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

下周雨區將會擴大，林伯東指出，下周一鋒面通過，後面冷空氣再度南下，全台各地都有可能降雨，中部以北、東半部、南部山區降雨會比較明顯；下周二到下周四受下一波冷空氣影響，降雨才會再度趨緩。

至於未來幾天是否有降雪機會，林伯東說明，今天水氣明顯減少，中南部山區可能有零星降雨，若溫度條件夠，可能會有結冰現象，但較大的降雪量機率低，下周一水氣變多，3500公尺以上高山可能有零星降雪，不過這兩波降雪不會很明顯。

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